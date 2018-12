von Georg Lange

Wie ist Radolfzell zu dem geworden, was es heute wirtschaftlich darstellt? Welchen Einflüssen unterlag die Stadt und wie wirkten sich diese aus? Vom Marktflecken wuchs die Stadt am Untersee zu einem Mittelzentrum im Landkreis Konstanz. Dabei verlaufe die Wirtschaftsgeschichte einer Stadt nie geradlinig, erläuterte Hildegard Bibby, stellvertretende Leiterin des Stadtarchivs, bei der Präsentation des dritten Bandes der Schriftenreihe zur Geschichte Radolfzells im Milchwerk: Immer wieder gebe es Einbrüche und Krisen sowie Phasen ökonomischer Blüte und wirtschaftlichen Gedeihens.

Drei Autoren stellten auf 130 Seiten eine fesselnde und reich bebilderte Wirtschaftsgeschichte zusammen. Der Blick in die bewegte Vergangenheit Radolfzells macht dabei die Gegenwart verständlich. Daneben erörtern die Autoren auch die aktuellen Wirtschaftsstärken und die Position der Stadt in der Gegenwart.

Der Band "Vom Marktflecken zum Mittelzentrum" zeigt die Entwicklung Radolfzells von einer Ansiedlung mit dem Recht, eigene Märkte abhalten zu dürfen, zum Standort für den Handel mit Getreide und Vieh und zur Ansiedelung von Industrie und der Gründung eigener Kreditinstitute. Dabei prägten auch zwei Eigenbetriebe mit ihrer je eigenen Geschichte das Gesicht der Stadt als Kur- und Tagungsort.

Die Schriftenreihe nimmt sich der Pioniere und wirtschaftlichen Konkurrenten in der Geschichte der Gemeinde an und erzählt auch über Fehlschläge und Konkurse in Radolfzell. Zur heimischen Wirtschaft gehören auch die Gastronomien und ihre Verknüpfung mit dem Tourismus der Stadt. Die Darstellung einzelner exponierter Gewerbe zeichnet das Bild klassischen Handwerks in Radolfzell ebenso wie den Verlust alt eingesessener Geschäfte und Dienstleiter.

Ab 2016 entwickelt Radolfzell ein Strategiepapier zur Neuausrichtung in der Wirtschaftsförderung und fasst dessen Kernaussagen für die Zukunft zusammen. Eine Sonderausstellung im Stadtmuseum Radolfzell zeigt zusätzlich ein Panoptikum der Wirtschaft in den 1950er und 1960er-Jahren.