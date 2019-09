von Michael Jahnke

Die Entscheidung über das Volksbegehren zum Artenschutz, besser bekannt unter dem Motto „Rettet die Bienen“, werde in den Großstädten entschieden. Und dort sei die Bevölkerung total von der Landwirtschaft entwurzelt, sagte Martin Aichem vom Sonnhof in Radolfzell-Güttingen. Für ihn und die mehr als hundert versammelten Landwirte, bei der ersten von insgesamt elf Veranstaltungen des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV), klingt „Rettet die Bienen“ wie ein Schlachtruf, der die Politik endlich zum Handeln aufordern soll. Das in Baden-Württemberg – mit erheblich mehr Unterschriften als benötigt – zugelassene Volksbegehren zum Artenschutz ist aber wegen des darin enthaltenen Gesetzesentwurfs sehr umstritten. Die Versammlung zeigte die vielschichtige Problematik auf.

Noch höhere Anforderungen an die Landwirtschaft

Willi Fritschy ist vielen Radolfzellern vom Wochenmarkt bekannt. Dort vertreibt er überwiegend seinen Most. Fritschy sagt: „Die Leute kaufen bei mir, weil sie wissen, dass ich nur biologisch wertvolle Produkte mit guter Qualität anbiete.“ Die Frage nach noch höheren Anforderungen an die Landwirtschaft könne er nicht nachvollziehen. Udo Löhle vom Blanhof in Öhningen-Wangen verkauft seine Produkte auf dem Radolfzeller Wochenmarkt und in seinem Hofladen: „Für die Kunden ist unsere Produktion jederzeit einsehbar. Sie wissen, wie wir uns um gesunde Produkte und um den Naturschutz bemühen.“ Dann wird Löhle sehr deutlich: „Diese Gesetzesvorlage kostet uns die Existenz. Dann kann ich meinen Betrieb schließen.“ Ewald Fürst aus Iznang führt seinen Betrieb seit 42 Jahren: „Es war immer unser Bestreben, Nachhaltigkeit zu bewahren. Die Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben sind für uns selbstverständlich. Wenn jetzt landwirtschaftliche Betriebe schließen, wird das für immer sein. Man kann einen derart gewachsenen Betrieb nicht einfach schließen und dann nach ein paar Jahren wieder eröffnen.“

Warnung von Lebensmittelimporten

Holger Stich, Bezirksgeschäftsführer des BLHV, schildert, dass der Verband seit Juni sich mit der Thematik um das Volksbegehren auseinandersetze. Das Ergebnis: „Wenn die Landwirte hier in der Bodenseeregion nicht mehr produzieren, dann kommen die Lebensmittel eben woanders her.“ Ob aber in anderen Teilen Europas die in Baden-Württemberg schon jetzt geltenden Vorschriften zum Einsatz von Pestiziden und Insektiziden eingehalten werden, sei mehr als fraglich. Insbesondere in Ländern wie Serbien oder anderen südosteuropäischen Staaten sei man schon seit längerem auf eine industrielle Landwirtschaft eingestellt, heißt es im Publikum. Ob dort nach den jetzt beantragten Einschränkungen produziert werde, dürfe bezweifelt werden. Der vorliegende Gesetzentwurf sehe zwar ausdrücklich Ausnahmeregelungen für den Einsatz von chemischen Maßnahmen vor, doch der alltägliche Umgang mit diesen Ausnahmeregelungen sei praxisfremd.

Betriebliche Nachfolgeregelungen werden zum Problem

Heinz Burkart aus Gaienhofen schildert: „Versuchen Sie einmal einen Termin mit den landwirtschaftlichen Behörden zu vereinbaren. Dort ist man hoffnungslos unterbesetzt. In den Ämtern hinken wir bei der notwendigen Unterstützung 40 Jahre hinterher. Der Gesetzentwurf ist die Lachnummer des Jahrhunderts.“ Holger Stich schildert die Praxis und rechnet vor: Wenn zu jeder Teilfläche eines Hofes ein begründeter Antrag für eine Ausnahmegenehmigung gestellt werden muss, und nur 100 Bauern zeitgleich für ihre Flächen Anträge stellen, dann gehen bei den unteren Behörden schnell bis zu 16 000 Seiten allein aus der Region ein. Wie soll eine unterbesetzte Behörde da zeitnah reagieren können? „Wir sind nicht gegen die Biene. Wir sind gegen das Gesetz“, sagt Stich und zeigt damit auch den Aufbau einer zusätzlichen und nicht mehr beherrschbaren Bürokratie auf. Doch bei einem Volksbegehren müsse ein Gesetzesentwurf vorgelegt werden, der dann nicht mehr veränderbar ist. Dies sei ein großes Problem.

Hans Rebholz, Winzer aus Radolfzell-Liggeringen, schildert ein weiteres Feld. In seinem Betrieb stehe nun die Nachfolgeregelung an. Ob er seinen Söhnen aber empfehlen könne, den seit Jahrzehnten aufgebauten Betrieb zu übernehmen, wisse er in der jetzigen Situation nicht. Und damit stehe er nicht alleine. „Das betrifft ja nicht nur mich. Die Familie Vollmayer, Winzer in Hilzingen mit Deutschlands höchstgelegenem Weinberg, steht genau vor derselben Frage,“ sagt Rebholz. Trotzdem wolle man auf Protestaktionen, wie bei französischen Bauern durchaus üblich, verzichten. Keine öffentlichkeitswirksame Vernichtung von Äpfeln oder anderen Dingen dürfe es geben, fordert Martin Aichem die Landwirte auf. Dennoch brauche man eine öffentliche Diskussion, auch durch direkte Gespräche mit den Verbrauchern.