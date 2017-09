Radolfzell Vogelmord in Radolfzell: Unbekannter tötet vier Jungschwäne

Innerhalb von fünf Tagen vergreift sich ein Unbekannter an vier Jungschwänen. Er tötet sie, trennt ihre Köpfe ab. Drei Jungtieren steckt er ein Schilfrohr in den Hals. Den letzten Jungschwan entsorgt er im Mülleimer beim Wasserspielplatz.

Ein Unbekannter hat vier Jungschwäne im Bereich des Seeufers in Radolfzell getötet. Wie die Polizei heute mitteilte, ist bereits am Donnerstag, 14. September, in der Karl-Wolf-Straße zwischen der Bootsvermietung und Mole, ein Jungschwan gefunden worden. Sein Kopf war abgetrennt, ein Schilfrohr steckte in seinem Hals.

Zeugen gesucht

An den nächsten beiden Tagen seien weitere Jungtiere ohne Kopf entdeckt worden. Auch bei diesen Schwänen habe ein Schilfrohr im Hals gesteckt. Am Montag, 18. September, ist der vierte Schwan in einem Mülleimer beim Wasserspielplatz gefunden worden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell, Telefonnummer (0 77 32)95 06 60, in Verbindung zu setzen.