von Natalie Reiser

Es herrschte emsiges Treiben am Tag der offenen Tür in der Aula des Hecker-Gymnasiums, in den Gängen und Klassenzimmern. Bereits zum fünften Mal legte die Schule die Veranstaltung zum großen Teil in die Hand der Schüler. Lotsen in grünen T-Shirts führten Viertklässler, für die nach den Sommerferien der Schulwechsel ansteht, und ihre Familien durch das Schulgebäude und beantworteten die Fragen der Anwärter.

Die Schulband und der Unterstufenchor haben die Besucher am Tag der offenen Tür im Friedrich-Hecker-Gymnasium musikalisch begrüßt.

Den Auftakt des Nachmittags machten die Musiker der Schulband und die Sänger des Unterstufenchors. In der mit Fasnachtsbändeln geschmückten Aula sorgten sie für gute Laune und erhielten viel Applaus. Schulleiterin Ulrike Heller wünschte viel Spaß beim Streifzug durchs „Hecker“ oder „FHG“, wie die Schule in der Regel genannt werde. Sie freue sich über alle neuen Schüler im September. Doch gleich auf welche Schule die Wahl der neuen Fünftklässler falle, hoffe sie für die Kinder, dass sie dort mit Freude lernen könnten.

Radolfzell Die Aula wird zum Flohmarktplatz: FHG-Schüler laden zum Sozialen Flohmarkt ein Das könnte Sie auch interessieren

Besonders angetan sei sie vom freiwilligen Engagement der vielen aktiven Schüler an diesem Nachmittag, meinte Schulleiterin Heller später in der Nähe des reichhaltigen Kuchenbuffets, das von den sechsten Klassen organisiert wurde. Der Nachmittag sei keine Pflichtveranstaltung für die Schüler. Das ganze Jahr lang freiwillig arbeiten die 20 Schulsanitäter. „Unfälle sind glücklicherweise eher die Ausnahme“, erzählt Philip Frings, der bereits die Kursstufe besucht. Sind jüngere Sanitäter im Einsatz, könnten sie jederzeit per Handy um Verstärkung eines älteren Schülers bitten.

Am Tag der offenen Tür im Friedrich-Hecker-Gymnasium zeigten Schüler, dass Tanz und Sport Spaß machen (von links): Vanessa Göttler (von links), Svenja Maier, Hannah Kilgus, Paula Schultz-Brauns und Jana Pöthke aus der Klasse 6d führten ihre Choreografie vor.

Am Tag der offenen Tür ging es aber darum, Wunden mit Kunstblut zu schminken. Auch in den Fachräumen ging es spielerisch zu. Die Physiker ließen eine Wasserrakete fliegen, im Chemiesaal leuchteten Bunsenbrennerflammen mal rot, mal blau. Die Lateiner warben mit einem Comic für ihre Sprache. In der Aula war Bewegung angesagt. Tanz und Turnen zum Zusehen. Wer sich selbst bewegen wollte, konnte ins Trainingsgerät der Ruderer steigen oder eine Säule erklimmen. Schüler der Kletter-AG sicherten die Versuche.