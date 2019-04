Bereits seit 2002 gibt es ehrenamtliche Patientensprecher am Radolfzeller Klinikum. Nachdem die vorherigen jedoch durch Rente oder Tod ausgeschieden waren, wurde es Zeit für eine Neubesetzung der Stellen. Mit Christian Kliver, Doris Beier, Joachim Strate und Hilde Wohlbold-Scherbaum konnten nun gleich vier Helfer gefunden werden, die alle bereits zuvor in unterschiedlichen Stellen ehrenamtlich aktiv waren. Ihre Arbeit besteht in Zukunft darin, die Interessen der Patienten und ihrer Angehörigen zu vertreten und als Mittler zwischen ihnen und dem Krankenhauspersonal zu dienen.

Wertschätzung für die Patienten des Krankenhauses

"Das ist eine ganz wichtige Aufgabe", betonte der Geschäftsführer des Gesundheitsverbundes Landkreis Konstanz, Peter Fischer. Die Patientenfürsprecher seien unabhängig und könnten im Krankenhaus auf Missstände hinweisen, Beschwerden weitergeben und den Patienten als Ansprechpartner ein Gefühl von Wertschätzung geben. Dies sei insbesondere deshalb wichtig, weil Ärzte und Pflegekräfte selbst neben ihren alltäglichen Aufgaben nur wenig Zeit für intensive Patientengespräche haben.

Die neuen Patientenfürsprecher tragen diese Verantwortung gerne. Sie habe sich in der Vergangenheit an einer anderen Klinik als Patientin selbst einen Ansprechpartner gewünscht, erklärte Doris Beier. Nun möchte sie selbst Betroffenen ein offenes Ohr bieten. Auch Hilde Wohlbold-Scherbaum ist gespannt auf die neue Rolle, in der sie etwas bewirken möchte.

Offene Sprechstunde und Telefondienst

Vier Mal im Jahr treffen sich die Patientenfürsprecher in Zukunft mit Sebastian Jung, Chefarzt der Inneren Medizin, der Pflegedienstleitung und Peter Fischer. Hinzu kommen sollen auch Patientenfürsprechertage, an denen die Radolfzeller Amtsträger mit ihren Kollegen aus dem Singener Krankenhaus zusammenkommen und sich austauschen können. Sebastian Jung bot ihnen zudem an, die Sizungen der Gremien besuchen zu können. Damit sie für die Patienten gut erreichbar sind, wollen die Patientenfürsprecher wöchentliche Sprechstunden anbieten und telefonisch zur Verfügung stehen.