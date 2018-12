von Gerald Jarausch

Radolfzell – Am Donnerstag startet für viele Radolfzeller offiziell die Adventszeit. Denn dann beginnt der beliebte Radolfzeller Christkindlemarkt auf dem Marktplatz. Von Donnerstag, 6. Dezember, bis Sonntag, 9. Dezember, wird der Christkindlemarkt, der von der Aktionsgemeinschaft Radolfzell mitten in der Stadt veranstaltet wird, mit seinem idyllischen Ambiente und dem authentischen Angebot zum Bummeln und Genießen einladen.

Am Donnerstag eröffnet OB Staab den Markt

Das hat sich längst in der Region herumgesprochen. Seit Jahren lockt der Christkindlemarkt Besucher aus der Umgebung an, weil sie die einzigartige Atmosphäre im Zentrum Radolfzells schätzen gelernt haben. Los geht es am Donnerstag um 17 Uhr. Dann wird der viertägige Markt eröffnet. Um den Charakter des Marktes beizubehalten, wurden nur kleine Veränderungen und Verbesserungen vorgenommen.

Das Angebot ist authentisch und regional

Allen voran sorgt der mittig platzierte Christbaum für ein etwas verändertes Erscheinungsbild. Die Aktionsgemeinschaft als Organisator des Marktes setzt weiterhin auf Klasse statt Masse. Das gilt zum einen für die Dauer des Marktes – schon immer war klar, dass es mit der Aktionsgemeinschaft keinen Markt über die gesamte Adventszeit geben wird. Zweitens gilt es für das Angebot – authentisch, überschaubar und möglichst regional.

Kunsthandwerk steht im Fokus

An rund 80 Ständen werden Produkte angeboten, die sich als Weihnachtsgeschenke eignen oder die man lieber gleich selbst behält. Floristik, Glaskunst und Glasbläser-Vorführungen, Filzprodukte, Selbstgenähtes, Holzartikel, Accessoires und Dekoartikel aus Ton, Glas, Leder, Stoff und Porzellan – in Radolfzell legt man ein Augenmerk auf kunsthandwerkliche Artikel, die vorwiegend in der Region gefertigt werden.

Fünf Händler weniger als im vergangenen Jahr

"Wir haben einigen Händlern absagen müssen, weil sie einfach nicht in unser Konzept passten", sagt dazu Bernhard Kirchner, Hauptkoordinator des Christkindlemarktes. Leichte Veränderungen der Hüttenplatzierungen haben dazu geführt, dass es in diesem Jahr fünf Händler weniger auf dem Marktplatz, in der Kaufhausstraße und der Schützenstraße geben wird.

Stadtbücherei sorgt für die Unterhaltung der Kinder

Für die Kinder stehen wieder das nostalgische Kinderkarussell und der Stall mit den Schafen im Mittelpunkt. Am Samstag und Sonntag gibt es ein Familienerlebnis, das man sich vormerken sollte: In Kooperation mit der Stadtbibliothek Radolfzell wird das Stück "Ein Weihnachtswunder für drei" aufgeführt. Für alle ab vier Jahren spielt das Faro-Theater die Geschichte des Stachelschweins, das auf Wanderschaft geht, um Freunde zu finden. Die kostenlose Veranstaltung dauert 45 Minuten und findet im zweiten Untergeschoss (Samstag und Sonntag jeweils um 15 Uhr) statt.

Beim Schneeflocken-Spiel gewinnt jedes Los

Natürlich wird das Schneeflocken-Gewinnspiel nicht fehlen. Weil jedes Los gewinnt, ist das Gewinnspiel im Laufe der Jahre zum heimlichen Renner des Christkindlemarktes geworden. Der Verkauf der Schneeflocken beginnt am Donnerstag um 16 Uhr vor der Eröffnung, Freitag und Samstag sind die Tütchen jeweils ab 13 Uhr am Stand der Aktionsgemeinschaft erhältlich.