von Gerald Jarausch

Am Wochenende kamen rund 2000 Besucher zum Seefestival nach Radolfzell. Am Samstag sorgten das Jugendblasorchester der Musikschule Radolfzell und die SWR-Big-Band für Stimmung und am Sonntag standen fünf Brass-Bands auf der Bühne am Konzertsegel. Neben der „Brasserie“ und der „Froschenkapelle“ waren „Folkshilfe“ und „Granada“ aus Österreich dabei. Höhepunkt des Abends war der Auftritt der Urban Brass Band „Moop Mama“ aus München.

