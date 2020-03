von Natalie Reiser

Am Wochenende strömten viele Besucher in die Tegginger Schule. Alle zwei Jahre feiert die Grund- und Werkrealschule im Herzen der Stadt ihr Schulfest mit vielen Attraktionen und Mitmach-Angeboten in den Klassenzimmern.

Besucher können durchs ganze Schulhaus schlendern und auch Räume ansehen, die sonst verschlossen sind, wie den Dachboden des ehrwürdigen Schulhauses. Für Schüler, die sich dafür interessieren, ihre Schullaufbahn in der Werkrealschule entweder ab Klasse fünf oder in der zehnten Abschlussklasse fortzusetzen, fanden Info-Veranstaltungen statt.

Keine Berührungsängste trotz Corona

Im Vorfeld war überlegt worden, die Veranstaltung aufgrund des Corona-Virus abzusagen. Mitte der Woche entschied sich die Schulleitung in Abstimmung mit dem Schulamt jedoch, die Veranstaltung durchzuführen. „Wir sind sehr zufrieden und froh über die gute Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat und Förderverein“, erzählt Schulleiter Norbert Schaible.

Von Berührungsängsten war auf den Gängen der Schule tatsächlich nichts zu spüren. Die Besucher sprachen dem selbstgebackenen Kuchen, dem frischen Popcorn und den Getränken von bfree gut zu.

Lecker: Selbstgemachtes Popcorn kam bei den Besuchern gut an. Von links: Melissa Giacomini, Max Wollschläger und Leart Osmani. | Bild: Natalie Reiser

In der Aula sorgte die Schulband, unterstützt von Stefan Leininger, dem stellvertretenden Schulleiter, an der Gitarre für gute Stimmung. Viel Applaus erhielt Schülersprecher Erdem Yeniay, als er „Riptide“ von Vance Joy sang.

Die Schulband unterhält die Besucher in der Aula. Viel Applaus erhalten Lehrer Harald Schroff (links) und der Schülersprecher Erdem Yeniay. | Bild: Natalie Reiser

Tombola und Sponsorenlauf kommen gut an

Ein Publikumsmagnet war die durch Spenden vieler Radolfzeller Unternehmen bestückte Tombola. „In gut eineinhalb Stunden waren alle Gewinne, vom gusseisernen Bräter bis zu Fußmassagegeräten, abgeholt“, erzählt Elternbeiratsvorsitzende Sabine Buhl.

Auch den Sponsorenlauf organisierten die Elternvertreter und Mitglieder des Fördervereins. Einige Grundschüler fieberten schon einige Zeit vor dem Startschuss darauf hin, sich sportlich verausgaben zu können. Vertreten waren schließlich Schüler aller Altersstufen. Gesponsert von ihren Kollegen, zog auch eine Lehrerin, Tina Remmel, ihre Runden um das Schulhaus.

Knapp 4000 Euro seien durch die Tombola und den Lauf zusammengekommen, berichtet Sabine Buhl. Das Geld soll in die Neugestaltung des Schulhofs fließen.

Durch Vandalismus wurde in den vergangenen Jahren einiges beschädigt. Aktuell wird ein Zaun um die Schule errichtet. „Wir wünschen uns wieder etwas Begrünung für den Hof und mehrere Spielgeräte für die Kinder“, so Buhl. Die benötigte Summe hierfür liege im sechsstelligen Bereich. Insofern sei der erwirtschaftete Betrag ein Anfang. Buhl will sich weiter auf die Suche nach Sponsoren machen.

Jahrgangsstufe zehn ist ungewiss

Noch nicht gewiss ist, wie viele Jahrgangsstufen die Schule im nächsten Schuljahr zählen wird. In diesem Jahr gibt es keine neunte Klasse. Ob die nötigen 16 Anmeldungen für eine zehnte Klasse durch auswärtige Schüler zusammenkommen, sei nicht sicher, so Schaible.

Aufgrund einer Kooperation mit der Hermann-Hesse-Schule Gaienhofen ändere sich rechtlich nichts am Status der Schule, sollte keine zehnte Klasse zustande kommen. Allerdings müssten dann eventuell Lehrer abgegeben werden, meint Schaible.