von Marina Kupferschmid

Das große Kunstprojekt „7:75 Ortszeit“ anlässlich des 775. Böhringer Dorfjubiläums im vergangenen Jahr wird an der bevorstehenden Kulturnacht fortgesetzt: mit neuer Besetzung, weiteren Räumen und neuer Kunst als „7:76 Ortszeit“. Mit mehr als 30 Künstlern will Organisatorin Victoria Graf abermals einen vielfältigen Eindruck in die Szene bieten.

Mit Kunstformen, die von Installationen und Skulpturen über Trash-Art, Konzeptfotografie, Videokunst, Theater und Musik bis hin zu professioneller zeitgenössischer Kunst reichen. Nicht nur eine Nacht lang, sondern mit erweiterten Öffnungszeiten vom 2. (Kulturnacht) bis 6. Oktober wollen die Künstler erneut die mehr als 200 Jahre alten, leerstehenden landwirtschaftlichen Gebäude in der Fritz-Kleiner-Straße zum Leben erwecken – Räume, deren Tage gezählt sind, weil dort die neue Böhringer Ortsmitte geplant ist.

Hoffnung auf weitere Ortzeit 7:78 zu den Heimattagen

„Die Besucherströme im vergangenen Jahr waren einfach ein wahnsinniger Erfolg“, schildert Victoria Graf ihre Motivation, erneut dieses „Mega-Event“ zu organisieren, mit dem sie Böhringen zum Kulturdorf auf Zeit erheben möchte, das Strahlkraft über die Region hinaus entwickelt. „Noch stehen die Scheunen, und so lange es geht, wollen wir diese Räume mit besonderem Charme nutzen“, so die umtriebige Böhringer Künstlerin. Sie hofft, dass es noch recht lange dauert, bis sie abgerissen werden: „Es wäre schön, wenn wir noch eine „7:78 Ortszeit“ zu den Heimattagen 2021 hinbekämen.“

Mit Hammer und Meißel hat die Hilzinger Künstlerin Astrid Rothmund in Böhringen ihre Arbeit für die „7:76 Ortszeit“ zur bevorstehenden Kulturnacht aufgenommen. | Bild: Marina Kupferschmid

Doch zurück zur „7:76 Ortszeit“, die mit neuen Kunsträumen aufwartet. Als erste Künstlerin hat Astrid Rothmund bereits die Arbeit aufgenommen. Mit Hammer und Meißel ist sie im Wohnhaus Singener Straße 6 (Eingang vom Dorfplatz) zu Gange, wo sie das Portrait einer alten Frau als Relief entstehen lässt. „Das Zusammenspiel von Mauerwerk, Putz, Tapete und Farbe eröffnet bei jedem Werk neue Möglichkeiten“, erklärt die Künstlerin aus Hilzingen, die schon an mehreren Abbruch-Gebäuden gearbeitet hat. An der Wand dieses Böhringer Wohnhauses hat sie Überraschungen beim Untergrund erlebt, die sie nun in das Kunstwerk einfließen lässt.

Gänsehaut-Momente im alten Schlachthaus

Von diesem Haus gibt es einen Durchgang zur Fritz-Kleiner-Straße mit einem Hof, der ebenfalls an der Kulturnacht „bespielt“ werden wird. Direkt neben dem Haus, ebenfalls vom Dorfplatz zugänglich, liegt das ehemalige Schlachthaus, das neu zur Ortszeit hinzukommt. Das dort angesagte Action-Painting live von Wolf-Christian Leithäuser und auch die angekündigten Artvideos und Photokompositionen von Bette Beyer unter den experimentellen Bedingungen der Umgebung mit weiß gekachelten Wänden und den großen alten Fleischerhaken lässt Gänsehaut-Momente erwarten.

Auch in den Wohnhäusern, Ställen und Scheunen in der Fritz-Kleiner-Straße, wo schon im vergangenen Jahr ausgestellt wurde, gibt es weitere Winkel und Geschosse, die für die Präsentation von Kunst in vielfältiger Form neu entdeckt wurden.

„Die 7:76 Ortszeit wird wieder eine coole Sache“, freut sich Victoria Graf, die auch in ihrem Atelier „Die Werkstatt“ mit großem Programm aufwartet. Zudem hat sie ein spannendes Gemeinschaftsprojekt aller Künstler initiiert, das unter dem Titel „Artort“ das Kopf-Kino anregen wird.