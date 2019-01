Böhringen vor 3 Stunden

Verletzter Fahrer stirbt im Krankenhaus

Der 31-jährige Autofahrer, der bei einem Unfall am Freitagmorgen auf der Landesstraße 220 schwer verletzt worden war, ist an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Dies teilte die Polizei am Wochenende mit.