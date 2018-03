Radolfzell Verkaufsoffener Sonntag: Das Handwerkerdorf auf dem Marktplatz wird nicht aufgeschlagen

Verkaufsoffener Sonntag in Radolfzell bei kühlen Temperaturen.

Der Blick am Sonntagmorgen aus dem heimischen Fenster hat so manchen Teilnehmer des verkaufsoffenen Sonntags frösteln lassen. Denn nach einer kalten Nacht zeigte sich Radolfzell an seinem ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres im weißen Winterkleid. Nicht gerade ideale Bedingungen, um an den zahlreichen Ständen in der Stadt draußen zu verweilen.

Die Besucher der Veranstaltung unter dem Motto "See(h)reise", die kamen, suchten die Bereiche auf, an denen man sich im Warmen aufhalten konnte. Entsprechend geschäftig ging es zum Beispiel im Herstellerverkaufszentrum Seemaxx zu. Dort genossen die Menschen die Möglichkeit, in Ruhe durch die Geschäfte zu bummeln. An anderen Stellen des verkaufsoffenen Sonntags ging es wiederum deutlich ruhiger zu, als sich das die Organisatoren des Tages der Aktionsgemeinschaft gewünscht hatten. Dennoch konnten sie der nunmehr elften Auflage der "See(h)reise" etwas Gutes abgewinnen: "Ich bin eigentlich noch positiv überrascht, wie viele Leute trotz des Wetters in der Stadt sind", befand Stefan Heck von der Aktionsgemeinschaft Radolfzell nach einem Rundgang über die Veranstaltung.

Dabei waren die Organisatoren gleich von einer Anzahl von Standbetreibern kollektiv im Stich gelassen worden. So hatten die Handwerker, die mit insgesamt zehn Vertretern auf dem Marktplatz ein "Handwerkerdorf" präsentieren wollten, allesamt die Segel gestrichen. Auch andere Teilnehmer wollten bei den nicht gerade angenehmen Temperaturen im Freien ihre Stände gar nicht erst aufbauen. Lediglich auf dem Seetorplatz, wo vor allem Kinder von den verschiedenen Vereinen angesprochen werden sollten, hatte gerade einmal eine Organisation auf die Teilnahme verzichtet. Die dort platzierte Freie Reichsritterschaft "St. Georgenschild" zeigte sich unbeeindruckt von den Temperaturen um die Nullgradgrenze. "Uns macht das auch bei diesem Wetter Spaß. Wir kennen da von anderen Veranstaltungen ganz andere Bedingungen", sagte Ben Schöneich, der mit sieben Vereinskollegen mittelalterliche Stimmung aufkommen ließ.

Einfach waren die Bedingungen dennoch nicht. Das galt auch für die Musikgruppen, die im Freien für Stimmung sorgen wollten. In der Poststraße, wo die "Schnooke Vielharmoniker" mit dem Vorsitzenden der Aktionsgemeinschaft Peter Zinsmaier ihre Stücke zum Besten gaben, handelten sich die Musiker reichlich kalte Finger ein. "So etwas hatten wir noch nie. Eigentlich schneit es normalerweise bei unseren Veranstaltungen bestenfalls beim Christkindlemarkt", bemerkte Peter Zinsmaier. Dennoch war auch er angenehm von der Anzahl der Besucher überrascht.