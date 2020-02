Radolfzell vor 2 Stunden

Verhöhnt ein Narrensprüchle Opfer der NS-Diktatur? Diesen Vorwurf macht ein Freiburger Historiker der Narrizella Ratoldi

Mit der Aufarbeitung der Geschichte werden gerade an Fasnacht auch die Narren konfrontiert. Nun hat der Freiburger Geschichtsforscher Markus Wolter die Narrizella Ratoldi mit einem Vorwurf konfrontiert. In einem Klepperlevers soll ein Opfer des Nationalsozialismus in der Stadt Radolfzell immer noch verhöhnt werden. Das will zumindest der Freiburger Historiker herausgefunden haben.