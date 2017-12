Radolfzell Verein Menschen helfen Menschen: Gemeinsam gegen die Einsamkeit

Helfer im Hintergrund: Unkompliziert und kreativ erfüllt Barbara Schwilling ihre Aufgabe als Vorsitzende des Vereins Menschen helfen Menschen

Radolfzell – Probleme sind da, um gelöst zu werden. Untätigkeit ist nichts, was in Barbara Schwillings Leben passt. Schon immer habe sie besonders gut organisiert. Ihre strukturierte, aber liebenswürdige Art sei ihr schon im Berufsleben zu Gute gekommen. Heute ist sie nicht mehr in der Verwaltung der Bundeswehr tätig, sondern managed im Hintergrund den Verein Menschen helfen Menschen. Seit 1,5 Jahren ist sie Vorsitzende des Vereins und versucht überall dort Lösungen zu finden, wo eben Probleme auftauchen. "Verwaltung und der ganze Papierkram nehmen sehr viel Zeit in Anspruch, aber das kenn ich noch von früher", sagt sie.

Eine ihrer Aufgaben ist es, Mitglieder des Vereins mit hilfesuchenden Menschen zusammenzuführen. Und dies kann ganz unterschiedlich aussehen. Die Sorgen können klein und groß sein. Ein Elternpaar, frisch zugezogen ohne Großeltern und Netzwerk, dafür aber mit Jobs im Schichtdienst, weiß nicht, wer an wenigen Tagen im Monat die kleine Tochter aus der Grundschule holen kann. Hier bietet der Verein Hilfe an. Auch andere Eltern, vor allem Alleinerziehende, profitieren von der Unterstützung der ehrenamtlichen Helfer und erfahren so Entlastung im Alltag. Auch Senioren sind in diesen Betreuungspatenschaften mit drin. Ältere Menschen, die Hilfe brauchen, oder einfach nur etwas Gesellschaft, werden von Vereins-Mitglidern besucht, beim Einkauf oder bei Behördengängen unterstützt.

Doch steht nicht nur der Dienst am Nächsten im Mittelpunkt. Ein Gesprächskreis, eine Mal-, Sing- und Theater- und Sportgruppe bietet Mitgliedern die Möglichkeit, ihren Alltag lebendig und gesellig zu gestalten. "Nicht jeder, der zu uns kommt, muss ein Betreuungspate sein, er kann auch einfach zu den Treffen kommen", sagt Barbara Schwilling. Sich gegenseitig aus der Einsamkeit helfen sei nicht zu unterschätzen.

Barbara Schwilling ist 2003 nach Radolfzell gezogen, nachdem ihre Bundeswehr-Dienststelle in Immendingen geschlossen wurde. Sie entschied sich, frühzeitig in den Ruhestand zu gehen, um etwas neues in ihrem Leben zu machen. Durch eine Anzeige fand sie den Verein und wollte sich beteiligen. "Mich erfüllt diese Aufgabe sehr, der schönste Dank ist ein Lächeln", sagt sie.

Doch gibt es auch Probleme, die selbst eine engagierte Frau wie Barbara Schwilling nicht lösen kann. "Mehrmals die Woche bekomme ich Anrufe, ob ich bei der Wohnungssuche helfen kann. Die Wohnungsnot in Radolfzell ist sehr schlimm", sagt sie. Diesen Menschen muss sie dann eine Absage erteilen, auch wenn es ihr schwer fällt. Barbara Schwilling denkt pragmatisch und kreativ, wenn sie vor einem Problem steht. So vermittelte sie zwei Jugendliche von der Taschengeldbörse an einen Mann mit Gehbehinderung, der keine behindertengerechte Wohnung hatte. Die Jugendlichen ermöglichten ihm, das Haus zu verlassen, indem sie ihn aus der Wohnung trugen. Mittlerweile ist der Mann im Rollstuhl in eine entsprechende Wohnung gezogen, in der er selbstständiger sein kann. Auf Barbara Schwilling werden bestimmt neue Herausforderungen warten.

Zur Serie