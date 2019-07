von SK

Am Mittwoch ist laut einer Mitteilung der Freien Schule Rheinklang gegen 14.30 Uhr ein unbekannter Jugendlicher vom Stadtgarten aus in die Schule gelaufen und wollte angeblich dringend auf die Toilette. Während er dort war, kamen zwei Polizisten auf der Suche nach ihm ins Gebäude, außerdem fuhren zwei Streifenwagen vor. Laut Schule kam es dann in Gegenwart von rund 20 Schülern zu einer „lautstarken“ Festnahme des Jugendlichen.

Verdacht auf Drogenhandel

Die Polizei teilte dazu mit, der Jugendliche und ein Begleiter seien in der Scheffelstraße vor einer Streife geflüchtet. Auf dem Fluchtweg hätten die Beamten rund 50 Gramm Haschisch sowie verkaufsfertig verpackte Marihuana-Portionen gefunden.

Gegen den Jugendlichen werde nun wegen des Verdachts auf Drogenhandel ermittelt. Zur Schule gibt es keine Verbindung, der Jugendliche ist dort unbekannt.