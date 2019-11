von Georg Lange

Die Baugenossenschaft Radolfzell (BGR) legte im Milchwerk ihren Geschäftsbericht für das vergangene Jahr vor. Laut Statut ist die BRG eine Vermietungsgenossenschaft, die vorrangig eine gute, sichere und sozial verantwortliche Wohnungsversorgung für ihre Mitglieder bereithalten möchte. Besonderen Wert legte sie im Vorjahr auf die Verbesserung des Wohnungsbestandes sowie in dessen Modernisierung. Für die Gebäudeunterhaltung und Modernisierung gab sie 2018 rund 1,67 Millionen Euro aus. Darunter befindet sich auch die Fertigstellung der Außenanlagen im neuen Wohnbaugebiet Mezgerwaidring.

Mit der Bewirtschaftung von 639 Wohnungen und fünf Gewerbeeinheiten liegt die Bilanzsumme der BGR bei mehr als 17,7 Millionen Euro. Sie erwirtschaftete einen Jahresüberschuss von mehr als einer halben Millionen Euro. Davon fließen zehn Prozent in die Rücklagen. Vier Prozent werden als Dividende an die Mitglieder ausgeschüttet.

Die Nachfrage nach den Wohnungen der BGR sei nach wie vor groß, so dass zum Teil erhebliche Wartezeiten bestehen, so der geschäftsführende Vorstand Wolfgang Herpich in der 107. Versammlung. Insgesamt sei die Miete in der BGR weiterhin sehr günstig. Die durchschnittliche Grundmiete ohne Betriebs- und Nebenkosten belaufe sich auf 5,13 Euro pro Quadratmeter – inklusive den 50 neu erstellten Wohnungen bei 5,45 Euro. Letztes Jahr hatte die BGR 65 Neuvermietungen im Bestand sowie in den Neubauwohnungen. An der Ecke Mezgerwaidring und Ekkehardstraße entstanden 50 neue und barrierefreie Wohneinheiten mit Ein- bis Vierzimmer-Wohnungen.

Die Jahresversammlung bestätigte den Aufsichtsratsvorsitzenden Edgar Schwarz im Ehrenamt ebenso wie die Mitglieder im Aufsichtsrat Klaus-Dieter Leuschner und Oliver Strehle. Zwei von insgesamt acht Mitgliedern, nämlich Ruth Trost und Heinz Braun, wurden vom Vorstand für ihre 50 Jahre andauernde Mitgliedschaft in der Baugenossenschaft Radolfzell geehrt.