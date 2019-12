Die Konstanzer Straße: Vor kurzem ist sie im Rahmen einer kleinen Feier offiziell eröffnet worden. Dies nahm die Mehrzahl der rund 80 erschienenen Bürger zum Anlass, um Kritik loszuwerden. Nicht zum ersten Mal ist im Zusammenhang mit der Straße im Radolfzeller Stadtgebiet von Fehlplanung, Versäumnissen oder Unzufriedenheit die Rede gewesen. Doch wie gut oder schlecht ist die Straße wirklich, wenn man beispielsweise mit dem Fahrrad unterwegs ist? Das wollte der SÜDKURIER herausfinden und hakte nach.

Mia Hellbardt und Jana Gebhart sind 15 Jahre alt, Nike Scheer ist 14 Jahre alt. Alle drei besuchen das Friedrich-Hecker-Gymnasium und fahren auf ihrem Schulweg regelmäßig mit dem Rad durch die Konstanzer Straße – morgens nahezu den kompletten Abschnitt, zurück ab und an einen etwas kürzeren. „Im Sommer sind wir oftmals in einer größeren Gruppe unterwegs als jetzt im Winter“, sagt Mia Hellbardt. Sie und Jana Gebhart kommen aus Moos und würden auch mal den Bus nehmen, wenn es eisig und auf der Fahrbahn glatt ist. Nike Scheer dagegen wohnt in Radolfzell und fährt in der Regel das ganze Jahr über mit dem Fahrrad zum Unterricht.

Unsicheres Gefühl auf dem Rad

„Wegen den schmalen Schutzstreifen traut man sich auf dem Fahrrad nicht so richtig“, erzählt Nike zur Situation in der Konstanzer Straße. Vor allem, wenn viele Autos hintereinander unterwegs sind, sei nur wenig Platz. Zudem sorgen ihr zufolge teils hohe Bordsteine für Gefahrenstellen. Nikes Mitschülerin Mia ergänzt: „Manche Autofahrer rasen, aber ich fühle mich insgesamt schon sicher.“ Wenn die Gruppe am frühen Morgen zur ersten Schulstunde Unterricht habe, treffe sie häufig auf Busse an den Haltestellen. Generell müsse man auf parkende Fahrzeuge achten.

Jana findet, dass die Konstanzer Straße zumindest von der Optik her schöner geworden sei. Die Sanierung habe also auch positive Aspekte. Und Mia sagt: „Wegen des neuen Straßenbelags fährt man besser und flotter. Es gibt keine Schlaglöcher, was für mehr Komfort sorgt.“ Trotzdem wünscht sie sich, dass Autofahrer langsamer fahren und Rücksicht auf Radler nehmen.

Hanspeter Bürgel von der Radolfzeller Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) kann es verstehen, wenn Radfahrer von Angstgefühlen begleitet durch die Konstanzer Straße fahren. „Die Straße ist schmal. Jetzt muss sich erst einmal alles einspielen und die Radler müssen sich an die Situation gewöhnen“, sagt er. Überholvorgänge sollten wohlüberlegt sein, so Bürgel. „Autofahrer halten den seitlichen Sicherheitsabstand von mindestens eineinhalb Metern oft nicht ein. Auch, wenn sich links von mir ein anderer Radfahrer vorbeischleicht, kann es gefährlich werden.“

ADFC zwar kritisch, aber nicht ausschließlich

Geht es nach Hanspeter Bürgel, hätten die Verkehrsinseln in der Konstanzer Straße schmaler gestaltet werden können. Parkplätze hätte er gerne ganz weggenommen. Der ADFC allerdings könne immer nur als Ratgeber fungieren und nicht als Entscheidungsträger. „Es ist ein großer Trend, in Städten die Radfahrer von den Gehwegen wegzunehmen. Man geht konsequent dazu über, sie auf die Fahrbahn zu verlagern“, schildert Bürgel. Positiv an den Schutzstreifen auf der Fahrbahn sei die Tatsache, dass Radfahrer nun schneller unterwegs sein können. „Fährt man auf dem Gehweg, muss man wegen Bordsteinen immer wieder abbremsen. Außerdem sind dort auch Fußgänger unterwegs, auf die man achten muss.“

Schulleitungen sind besorgt

Auch an den Schulleitungen scheint das Thema Konstanzer Straße derweil nicht spurlos vorbeizugehen. „Dort herrscht sehr viel Verkehr, gerade morgens vor der ersten Schulstunde ist es gravierend. Und dann wieder gegen 13 Uhr, wenn viele Kinder und Jugendlichen Unterrichtsende haben“, sagt Gabriele Wiedemann, Rektorin der Gerhard-Thielcke-Realschule. Schüler halten sich ihr zufolge wohl nicht immer an die Regeln und fahren statt hintereinander oft nebeneinander. Außerdem leide durch Unterhaltungen während des Radfahrens womöglich etwas die Konzentration. „Uns sind einzelne Vorfälle bekannt, dass Schüler schon auf Autos gelandet sind. Zum Glück ist aber jeweils nichts Schlimmeres passiert“, so die Schulleiterin. Sie halte einen „richtigen Radweg“ für sinnvoller und bezweifle, ob Schutzstreifen allein ausreichen. Diese seien noch nicht optimal. Positiv dagegen äußert sie sich in Bezug auf die Inseln, die ihrer Meinung nach für eine Verlangsamung des Autoverkehrs sorgen. Gefahrenstellen sieht Gabriele Wiedemann vor allem im Bereich der Bäckerei und der Bank, dazu bei Grundstücks-Ausfahrten der Anwohner. Es sei insgesamt äußerst eng in der Konstanzer Straße.

Marc Bornmann, stellvertretender Schulleiter des Friedrich-Hecker-Gymnasiums, kommt selbst aus Böhringen zu seiner Arbeitsstelle, doch diese Strecke sei eine andere Baustelle. Zur Konstanzer Straße sagt er: „Es ist sehr unübersichtlich. Parkende Autos machen das Fahren gefährlich.“ Von Schülern habe er noch nichts gehört. „Das bleibt hoffentlich auch so.“