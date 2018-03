Radolfzell Unfreundlich riechender Mitbewohner: Titanwurzgewächs verströmt penetranten Geruch

Die Pflanze in Galina Baachs Wohnung in Böhringen fordert ihre Züchterin ziemlich heraus: während sich die Blüte über acht bis zehn Tage entfaltet, riecht sie sehr unangenehm

Radolfzell – Seit einigen Tagen durchweht die Wohnung von SÜDKURIER-Leserin Galina Baach aus Böhringen ein strenger Geruch. Die Fenster muss sie aus diesem Grund trotz der kühlen Außentemperaturen mehrmals am Tag öffnen. Grund dafür ist eine Blume, die es olfaktorisch in sich hat.

Galina Baach hat einen Vertreter der Titanwurze in ihrem Wohnzimmer stehen, der nun erstmals nach acht Jahren seine imposante Blüte geöffnet hat. Vor wenigen Tagen ging es los. Aus der Knolle entwickelte sich im Verlauf von rund einer Woche ein rund 70 Zentimeter hoher Stab samt Blüte, die jetzt ihren charakteristischen Aasgeruch verströmt. Bei der Pflanze aus der Familie der Aaronstabgewächse handelt es sich wahrscheinlich um eine Teufelszunge (Amorphophallus konjac), wie Berthold Meyer vom Botanischen Garten der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz vermutet.

Diese aus Ostasien stammende mehrjährige Pflanze bildet im Normalzustand ein palmartiges Blatt. Nach einer schnellen Wachstumsphase stirbt das Blatt nach dem Sommer wieder ab und die Nährstoffe ziehen sich in die Knolle zurück. Im frühen Frühjahr bildet die Knolle nach der Winterpause dann den Blütenstand. Die Blüte ist eine Kesselfallenblume. Durch den penetranten Geruch werden Insekten in den Kelch gelockt, wo sie die Blüte bestäuben. Vor allem in Japan werden die Knollen auch in der Lebensmittel und Kosmetikindustrie verwendet. Lange muss Galina Baach das stinkende Schauspiel des Titanwurzes nicht mehr aushalten, denn die Blüte hat eine kurze Lebensdauer. Nach etwa acht Tagen ist es vorbei und die Böhringerin kann sich wieder auf die Sommerwuchsform freuen, die ihr geruchstechnisch weitaus besser gefällt.

Interessant war die Entwicklung der Blüte aber allemal. Jeden Tag hat sie die rasch wachsende Blüte fotografiert. Unter guten Bedingungen blüht die "Teufelszunge" ab einem Knollengewicht von rund 500 Gramm jedes Jahr. Bis dahin kann sich Galina Baach überlegen, ob sie den Aaronstab behält oder auf eine wohlriechende Pflanze umsteigt.