Radolfzell vor 5 Stunden

Unbekannter wirft Rucksack mit Steinen in eine Menschenmenge

Am Radolfzeller Bahnhof ist am Mittwochmittag eine Frau leicht verletzt worden, als ein ein bislang unbekannter Täter den Inhalt seines Rucksacks in eine Gruppe wartender Reisender schleuderte. Die Bundespolizei ermittelt.