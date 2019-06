Laut einer Pressemitteilung geschah der Vorfall in der Zeit von Sonntagmittag bis Donnerstagabend auf Höhe der Hausnummer 6. Dort fuhr der Unbekannte mit seinem Auto einen geparkten BMW an und kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Radolfzell unter (0 77 32) 950 66-0 entgegen.