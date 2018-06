von SK

Ein unbekannter Täter ist am Montag zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr während der Abwesenheit der Bewohner in eine Wohnung in der Lindenallee eingedrungen. Wie er in das Gebäude gelangt war, ist laut Bericht der Polizei noch unklar. Der Unbekannte soll anschließend alle Räume nach Diebesgut durchsucht haben. Nach den bisherigen Feststellungen erbeutete er neben verschiedenen Haushaltsgeräten auch Bargeld in noch unklarer Höhe. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Radolfzell, Telefon (07732) 95066-0, zu melden. Die Polizei weist an dieser Stelle auf das Angebot einer kriminalpolizeilichen Beratung hin, bei der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Einbruchschutz kompetent, produktneutral und kostenlos Informationen erhalten, wie die eigenen vier Wände besser vor Einbrechern geschützt werden können. Wegen einer Terminvereinbarung können sich Interessierte mit der Polizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Konstanz in Konstanz unter (07531) 995-1044 in Verbindung setzen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein