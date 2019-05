von SK

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in einen abgeschlossenen Keller eingebrochen. Wie die Polizei im Rahmen einer Pressemitteilung informierte, befindet sich der Keller in einem im Rohbau befindlichen Haus in der Haselbrunnstraße.

Die Täter verschafften sich nach Polizeiangaben gewaltsam Zutritt in den Keller und entwendeten dort mehrere Baumaschinen und Werkzeuge im Wert von über 5000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Werkzeuge geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell unter der Telefonnummer (0 77 32) 95 06 60 in Verbindung zu setzen