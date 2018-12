von Natalie Reiser

Radolfzell – Die Mettnau-Schule hat drei neue Pflegeräume. Acht Monate hat der Umbau in Anspruch genommen. Nun stehen Auszubildenden im Krankenhaus-, Alten- und Kinderpflegebereich ein Vorbereitungsraum, ein Pflegeraum mit drei Betten und ein Sanitärbereich sowie ein Stationszimmer zur Verfügung.

Für Lehrer und Auszubildende bedeute das eine deutliche Verbesserung der bisherigen Gegebenheiten, erzählt Matthias Libruks, stellvertretender Schulleiter. Bislang befanden sich zwei Pflegebetten in den Räumen der ehemaligen Internatsküche. Es gab wenig Möglichkeiten, das Pflegematerial unterzubringen, berichtet Jana Strehl, die Hauswirtschaft und Pflege unterrichtet.

Anschaulich unterrichten

Während ihrer Ausbildung stellen die Lehrlinge alle Situationen nach, die sie als Pflegende später übernehmen. In der Vergangenheit konnten Lehrer die verschiedenen Abläufe oft nur erklären, erzählt Strehl weiter. Vor allem für Schüler, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, sei dies schwierig gewesen. Nun können alle Arbeitsschritte realitätsnah geübt werden. In hohen, weißen Schränken liegt Material für Hygiene, Körperpflege und Bettschutz wie im Krankenhausbetrieb geordnet.

Üben an lebensgroßen Puppen

An drei lebensgroßen Puppen können die Schüler die nötigen Handgriffe lernen, die Puppen aus dem Bett nehmen und mit dem Rollstuhl in eine barrierefreie Dusche fahren. "Während die Schüler das üben, tauchen die Fragen von allein auf", erzählt Strehl. Legt man zum Beispiel ein großes Handtuch über den ganzen Körper oder trocknet man einzelne Körperpartien ab?

Wolfgang Gutmann (Leiter der Mettnau-Schule, links) bedankt sich im neuen Unterrichts- und Vorbereitungsraum für Auszubildende in Pflegeberufen bei seinen Mitarbeitern für ihren Einsatz in der Planungs- und Ausbauphase der drei neuen Pflegeräume. Bild: Natalie Reiser

Das Waschbecken kann elektronisch in der Höhe verstellt werden. Für die Architektin Getrud Stoß war diese Konstruktion eine kleine Herausforderung. Architektur im medizinischen Bereich ist ihr nicht unbekannt. Vor Jahren war sie am Umbau des Radolfzeller Krankenhauses beteiligt. Doch sie meint: "So eine Konstruktion liegt aus Kostengründen über dem Krankenhaus-Niveau und war etwas Neues für uns."

Schulleiter dankt den Beteiligten

Bevor die Schüler Medikamente aus dem Medizinschrank nehmen und nach einer Liste für die verschiedenen Patienten sortieren, muss die Arbeitsfläche desinfiziert werden. "Jetzt können wir sehen, ob sie das richtig machen", erklärt Strehl. In dem Schrank befinden sich auch Verbandsmaterial, Injektionen, Desinfektionsmaterial.

Was gekühlt werden muss, wird in einem kleinen Kühlschrank gelagert. Im Stationszimmer können die Schüler Daten ihrer imaginären Patienten am Laptop in Dateien festhalten und alle nötigen Dokumentationsschritte vornehmen. Darüber hinaus lernen sie einen Dienstplan zu erstellen und in kleinen Gruppen zu arbeiten.

Schulleiter Wolfgang Gutmann bedankte sich bei allen beteiligten Mitarbeitern für ihre Unterstützung und Flexibilität in der Planungs- und Umbauphase. Sein besonderer Dank galt Jana Strehl und Katrin Bräutigam, der Fachabteilungsleiterin für Pflege, die durch Krankheit verhindert war, an der Einweihung teilzunehmen.