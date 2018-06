von SK

Ein 35 Jahre alter Mann ist aus noch ungeklärter Ursache am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr in der öffentlichen Toilette an der Mole in der Karl-Wolf-Straße von mehreren Personen unvermittelt tätlich angegriffen und geschlagen worden. Laut Bericht der Polizei sollen drei Beteiligte nach einem Gerangel geflüchtet sein. Ein 24-Jähriger sei allerdings angetroffen und vorläufig festgenommen worden. Der 35-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt und musste ärztlich behandelt werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Radolfzell, Telefon (07732) 95066-0, zu melden.

