Erstmals wird die Veranstaltung als umweltfreundliches „Green Event“ durchgeführt. Dieses Zertifikat können Mieter des Milchwerks erhalten, wenn sie bestimmte umweltschonende Maßnahmen ergreifen.

Dazu gehört zum Beispiel ein geringer Papierverbrauch, ein Catering aus saisonalen und ökologisch angebauten Produkten sowie der Verzicht auf umweltschädliche Gastgeschenke aus Plastik.

Umweltschützer aus ganz Deutschland werden erwartet

Jährlich kommen weit über 1000 Naturschützer aus der ganzen Bundesrepublik nach Radolfzell, um sich über aktuelle Themen des Umweltschutzes in seiner ganzen Bandbreite zu informieren, sich zu vernetzen und neues zu lernen.

Laut Thomas Giesinger vom BUND Baden-Württemberg, orientiere sich das Programm einerseits stark an dem, was in den Medien grade zu finden sei. Unter anderem werde ein Radolfzeller Aktiver der weltweiten Fridays for Future-Bewegung über ihre Forderungen zum Klimaschutz berichten.

Auch gehe es um die Zukunft der Landwirtschaft in Baden-Württemberg, sowohl vor dem Hintergrund eines sich ändernden Verbraucherverhaltens, als auch vor der Kulisse des Insektensterbens, das den BUND und andere zum aktuellen Volksbegehren veranlasst habe.

Zur Eröffnung sprechen Aktive von Fridays for Future

Eröffnet werden die Naturschutztage durch die BUND-Landesvorsitzende Brigitte Dahlbender am Freitag, 3. Januar, um 14 Uhr im Milchwerk. gleich zum Einstieg soll es direkt zur Sache gehen. Aktive der Fridays for Future-Bewegung und die Bundestagsabgeordnete und Staatssekretärin im Umweltbundesministerium Rita Schwarzelühr-Sutter werden zum Thema Klimaschutz diskutieren.

Gegen 17.30 Uhr wird später am Tag der Gerhard-Thielcke-Naturschutzpreis verliehen. Wer ihn bekommt, bleibt bis zur Verleihung ein Geheimnis. Ebenfalls am 3. Januar gibt es ab 20 Uhr einen Abend über Pilze mit einem Dokumentarfilm und einer Talkrunde.

Einer der Gäste ist der Pilzsachverständige Markus Rast aus Böhringen. Seit mehr als zwei Jahren arbeitet er an einer Bestandsaufnahme der Pilzarten der Höri.

Themen der Landwirtschaft und aus der Politik

Der Samstag, 4. Januar, steht im Zeichen des Bienenschutzes und der Landwirtschaft. Um 11.30 Uhr wird die Initiative hinter dem Volksbegehren Artenschutz „Rettet die Bienen“ über ihre Motivation, Hintergründe und aktuelle Entwicklungen sprechen. Geplant ist laut Mitteilung der Nabu und BUND auch eine Diskussion mit dem Publikum.

Ein interessantes Seminar gibt es um 14 Uhr zum Thema Fischökologie. Der ehemalige Radolfzeller und heutiger Biologe Ingo Kramer referiert üner die Auswirkungen von Hitzesommern und Trockenheit auf Fische in den Fließgewässern Baden-Württembergs.

Ebenfalls wird um 9 Uhr morgens ein Vortrag angeboten, der den Zusammenhang zwischen weltweitem Hunger und Agrarstrukturen herstellt. Der Referent ist Francisco Marí von der Hilfsorganisation Brot für die Welt.

Für Interessierte gibt es um 14 Uhr eine Exkursion zur Radolfzeller Aach. Dort bekommen Teilnehmer einen Einblick in die Renaturierung dieses Wasserlaufs und die Herausforderungen für den Umweltschutz.

Informationsauzstausch während der Naturschutztage in Radolfzell. Rechts im Bild die BUND-Landesgeschäftsführerin Sylvia Pilarsky-Grosch im Gespräch mit Fritz Mielert. | Bild: Jarausch, Gerald

Eine prominente und streitbare Figur des deutschen Umweltschutzes ist Jürgen Resch, Vorsitzender der Deutschen Umwelthilfe, die ihren Sitz in Radolfzell hat. Er wird am Sonntag, 5. Januar, um 9 Uhr, einen Vortrag zum Thema Plastiklüge halten und warum wir uns von Einweg-Plastik und Pseudo-Recycling verabschieden müssen.

Weiter gibt es um 14 Uhr eine sicher interessante und lehrreiche Familienführung zum Biber durch die Naturpädagogin Angela Klein. Treffpunkt ist am Tagungsbüro. Eine Anmeldung ist zu allen Exkursionen und Workshops erforderlich. Ebenfalls um 14 Uhr gibt es einen Workshop mit dem Thema „Klimaschutz von unten“.

Fritz Mielert, Referent für Umweltschutz BUND und Martin Leimbach, Campaigner für Klimaschutzpolitik BUND zeigen Anhand von Beispielen aus der gesamten Bundesrepublik auf, wie wir die Klimapolitik vor Ort in die eigenen Hände genommen werden kann.

