Sie erschien kein einziges Mal auf der Theaterbühne in der Buchenseehalle. Doch in der turbulenten Kriminalkomödie „Erben ist nicht leicht“ war sie allgegenwärtig: Lina von Haagen, eine betagte und vermögende Dame, die es sich zur Sitte machte, jedes Jahr ihre bucklige Verwandtschaft an der Raffgier zu packen und sie munter an ihr vermeintliches Sterbebett zu zerren. Und wie immer hofften auch diesmal alle auf eine reiche Erbschaft und kamen brav in ihre Residenz.

Viel Szenenapplaus

Doch diesmal starb Lina von Haagen tatsächlich. Unter der Mischpoke entbrannte ein erbitterter Streit um das Erbe. Denn die alte Dame starb einen unnatürlichen Tod. Und für genau diesen Fall gab es ein neues Testament. Unter großem Beifall und mit viel Szenenapplaus führte die traditionsreiche Laienschauspieltruppe des Turnvereins Güttingen die sowohl unterhaltsame als auch spannende Kriminalkomödie aus der Feder von Walter G. Pfau auf.

Das turbulente Theaterstück mit spontanen und zum Teil hitzigen Wortgefechten glänzte durch eine hervorragende Dialogregie von Christine Hellstern, die die Pointen auf den Punkt brachte, sowie durch das spielfreudige Ensemble, das auf der Bühne und vor großem Publikum förmlich aufblühte.

Theater um vermeintliches Erbe

Kaum ist die bucklige Verwandtschaft nach und nach eingetroffen, geht das Theater um das vermeintliche Erbe auch schon los. Für das Dienstmädchen Petra Himmel die Gelegenheit, ihr Budget durch den Verkauf von Informationen über den Gesundheitszustand der alten Dame aufzubessern. Silvia Forster oblag die schwere Aufgabe in ihrer Rolle als Dienstmädchen, dem Publikum Stück für Stück die zahlreichen Protagonisten mit ihren Eigenheiten vorzustellen, die sie mit großer Bravour meisterte.

Unter jenen auch die bigottische Afra Hörnle – brillant mit ausdrucksstarker Mimik und großer Gestik verkörpert von Maria Rauch. Ihr zur Seite erscheint die einfältige, mit Lokalkolorit durch und durch getränkte und stets hungrige Inge Wenzel – köstlich dargestellt von Heidi Westphal, die die Lacher auf sich zog.

Spannung und viel Gelächter

Die aus ihrer Einfältigkeit geborenen Dreiecksstreitigkeiten mit ihrem Bruder Hubert Huber (Eberhard Foster) und Ehemann Paul Wenzel (Klaus Oswald) tragen die Komik der Kriminalkomödie. Die gut ausgearbeiteten männlichen Gegenpole zu den tragenden weiblichen Charakteren bringen die Komödie in Schwung und erzeugen Spannung. Auch stehen sich Afra und das Dienstmädchen feindselig gegenüber. Beide lassen dies das Publikum immer wieder mit großen Lachern wissen.

Harald Musch (Alexander Wittmann) ist ein entfernter Verwandter der Dame. Wittmann stellt den knapp bei Kasse stehenden Erben in einem mehr Schein als Sein, aber dennoch sympathisch wirkenden Charakter, glaubwürdig dar. Ihm zur Seite sorgt Julia Stamer als Sonja von Haagen für Überraschungen. Mit einer einfallsreichen Wendung ermöglicht sie die Vollstreckung des Testaments. Claudia Wehrle zeigt als Notarin ein humorvolles Beamtendeutsch und wehrt sich erfolgreich gegen den Vorwurf, ein falsches Testament vorzulegen, bei dem die alte Dame aus dem Grab heraus ihren Mörder zu ermitteln sucht.

Überraschung für das Publikum

Kommissar Blum (Gerhard Baumgärtner) nimmt in seinen Ermittlungen die Inspirationen dankbar auf. In einem Geniestreich der Regisseurin hält er für das Publikum eigens eine zusätzliche kriminalistische Überraschung parat. Die Komödie wird am Mittwoch, 25. Dezember, nochmals aufgeführt.