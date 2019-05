von Petra Reichle

„Los geht‘s, Bilder suchen“ – mit diesen Worten machte sich die vierjährige Maya um kurz nach 9 Uhr auf den Weg. Gemeinsam mit ihren Eltern gehörte sie zu den Ersten, die vom Stahringer Sportplatz aus die rund sechs Kilometer lange Bildersuchwanderung starteten. Seit 40 Jahren wird sie vom Turn- und Sportverein (TSV) an Christi Himmelfahrt ausgerichtet. Ausgestattet mit einem Bilderbogen galt es, die 20 Motive entlang der Wegstrecke zu finden. Die Vierjährige ist, so wie ihre Mutter Denise Drexler vor 33 Jahren, bereits im Kinderwagen zum ersten Mal gestartet – schließlich ist Maya die Enkelin von Walter Drexler, Erfinder und Cheforganisator der Bildersuchwanderung.

Zum deren 40-jährigem Bestehen hätte sich Walter Drexler kaum bessere Bedingungen wünschen können. Nach tagelangem Regenwetter lichtete sich der Morgennebel schnell und 505 registrierte Wanderer konnten die Wanderung bei herrlichem Wetter genießen.

Das siegreiche Team „Der blinde Adler“ wurde vom Nachwuchs tatkräftig unterstützt (von links): Chiara-Lina Kehrer, Maya Drexler, Emma Schmid, Tilda Balla und Hanna Schmid. | Bild: Petra Reichle

„Mit 99 Erwachsenenteams und 23 Kindergruppen haben wir in diesem Jahr ein Spitzenergebnis“, erzählte Walter Drexler. Besonders originell waren wieder die Teamnamen. Bei den Kindern gingen unter anderem passend zum morgendlichen Nebel die „Nebelkids“ an den Start, aber auch die „coolen Kids“ sowie die „Rabauken“. Bei den Erwachsenen inspirierte der strahlende Sonnenschein zu Teamnamen wie „Sonnenkönige“ oder „Sunny girls have fun“. „Neben vielen Stahringer Familien, bei denen die Wanderung seit Jahrzehnten zur Familientradition gehört, haben wir in diesem Jahr auch besonders viele auswärtige Teilnehmer“, freute sich Drexler.

Bei der Premiere der Bildersuchwanderung im Jahre 1979 machte sich Ewald Weber gemeinsam mit seiner Familie auf den Weg und gewann auf Anhieb den ersten Preis. Heute gehört Sohn Ralf, Fußballtrainer beim TSV, zum Team, das Walter Drexler bei der Organisation unterstützt. „Schon 1979 galt es 20 Bilder zu finden, allerdings waren die Motive damals größer, beispielsweise ein Baum oder eine Bank. Heute müssen die Teams kleinste Details wie eine Kerbe im Baumstamm finden“, erinnert sich Ewald Weber.

Kontrollstationen sind von besonderer Bedeutung

„Während der Wanderweg heute beschildert ist, war dies in den ersten Jahren nicht der Fall. Damals wurden wir noch mit einer Wanderkarte ausgestattet und mussten selbst den Weg finden“, ergänzt Ralf Weber. Er denkt sich nicht nur gemeinsam mit Walter Drexler und dem Team die Quizfragen aus, sondern wertet auch die Bilderbögen aus und besetzt seit 1988 jedes Jahr die dritte Kontrollstation auf dem Wanderweg.

Die Kontrollstationen, an denen die Wanderer bereits entdeckte Motive registrieren, zählen zu den Besonderheiten der Wanderung. Hier gilt es weitere Aufgaben zu lösen. So mussten die Erwachsenenteams in diesem Jahr unter anderem die Premierminister Englands anhand von Fotos benennen oder afrikanische Länder auf einer Landkarte erkennen. Die Kindergruppen mussten unter anderem Nationalflaggen erkennen oder anhand von Blättern die entsprechenden Bäume benennen.

Die Teams „Sonnenkönige“ und „Sunny girls have fun“ hatten bei der Wahl ihres Teamnamens den richtigen Riecher, denn die Wanderer konnten bei der Bildersuchwanderung herrlichen Sonnenschein genießen. | Bild: Petra Reichle

Genauso wie für die Erwachsenen gab es auch Schätzfragen, so musste zum Beispiel geschätzt werden, wie viele Nägel (Lösung: 517) sich in einer Kiste befanden. Die Schätzungen reichten von 110 bis 1005 Nägeln. Dies und viele weitere Details zur Wegstrecke, Bildern und Quizfragen erläuterte Walter Drexler bei der Siegerehrung. Bei ihrer 33. Bildersuchwanderung siegte Denise Drexler gemeinsam mit ihrem Team „Der blinde Adler“ mit 1089 von 1205 möglichen Punkten. Bereits in acht Jahren kann ihre Tochter Maya zum ersten Mal mit einem eigenen Kinderteam starten.