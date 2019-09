von Annika Enzenmüller

„Um die Erde zu erhalten, braucht‘s die Jungen und die Alten“ – dieses umgedichtete Kinderlied sangen über 50 Radolfzeller bei einem Laternenumzug durch die Innenstadt. Sie demonstrierten für eine bessere Klima- und Umweltpolitik.

„Die Erwachsenen stehen in der Pflicht“

Die von der Fridays for Future-Gruppe Radolfzell organisierte Veranstaltung lockte auch viele Familien mit Kindern an. Diese brachten ihre selbstgebastelten Laternen mit. Verena Wagner ist an diesem Tag mit ihrem zwölf Wochen alten Sohn da: „Ich wünsche mir, dass mein Sohn eine Zukunft hat. Diese Kinder stehen zu Unrecht in der Verantwortung, unser Klima zu retten: Kinder sollten Kinder sein. Die Erwachsenen stehen in der Pflicht.“ Tatsächlich besteht das Organisationsteam des Laternenumzugs aus drei Schülerinnen der zwölften Klasse.

Eine von ihnen ist Carolina Groß. Sie erklärt, dass die Veranstaltung vor allem die Aufmerksamkeit der Bürger, und damit nicht nur der Jugendlichen, auf das Thema lenken solle: „Wir möchten zeigen, dass wir wirklich etwas tun, eine Beteiligung von allen Generationen anstreben und diese auch aktiv miteinbeziehen.“ Denn eines sei für sie klar – man könne nur wirklich etwas bewegen, wenn man alle mitnehme. Aktuell seien die Bemühungen für einen besseren Klimaschutz aber noch zu gering. Die Generation der Jugend allein reiche nicht aus, erklärt Groß.

„Es gibt Menschen die sich wegdrehen“

Die Stimmung während dem Laternenumzug durch die Stadt ist friedlich. Alle Beteiligten singen die umgedichteten Kinderlieder mit und tragen damit ihre Botschaft in die Öffentlichkeit. Einige Passanten beobachten den Demonstrationszug. Zu Anfeindungen kommt es nicht.

„Es gibt Menschen, die sich bewusst wegdrehen. Aber direkte Anfeindungen haben wir in Radolfzell nie erhalten“, so Groß. Ulrike Wagner lief ebenfalls bei der Demonstration mit, denn auch sie wünscht sich eine stärkere Beteiligung in der Gesellschaft:“Jeder meint, der eigene Beitrag sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber wenn es keinen Tropfen gibt, kann kein Wasserfall entstehen.“