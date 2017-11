Radolfzell Über 100 Menschen demonstrieren vor dem Milchwerk gegen AfD-Veranstaltung

Über 100 Demonstranten vor dem Milchwerk, 200 Interessierte im Milchwerk. Vor der AfD-Veranstaltung am Mittwochabend in Radolfzell äußerten SPD, GEW und die Grüne-Abgeordnete Nese Erikli Kritik.

In ihrem Einladungsschreiben an die Stadtverwaltung Radolfzell zu ihrem Bürgerdialog im Milchwerk haben die Organisatoren der Landtagsfraktion der AfD "wenigstens mit 400 Personen" gerechnet. Im Saal des Milchwerks selbst saßen am Mittwoch, 8. November, knapp 200 Interessierte, darunter auch Vertreter des Bürgerbündnis Radolfzell für mehr Demokratie, die sich kritisch mit den Thesen der AfD auseinandersetzt und nicht zu ihren Unterstützern gezählt werden darf.

Vor den Toren des Milchwerks hatte der Kreisverband Konstanz der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) zu einer Kundgebung gegen die Veranstaltung der AfD-Landtagsfraktion aufgerufen. Zum Kundgebungsstart um 18 versammelten sich dort über 100 Teilnehmer, um ihrem Motto "Nie wieder Rassismus" mit Bannern und der einfachen Präsenz Nachdruck zu verschaffen. Klaus Mühlherr, Vorsitzender des GEW-Kreisverbands Konstanz, sagte: "Wir wollen denen da drin zeigen, dass sie nicht die Mehrheit sind." Deshalb hatten viele Demonstranten gegen die AfD-Veranstaltung sich den Button "Wir sind 87 Prozent" angeheftet.

Schweigender Protest der GEW

Alfred Heim, Mitglied im Kreisvorstand, begründete den schweigenden Protest der GEW: "Mit Leuten, die Probleme mit dem Grundgesetz, haben, müssen wir nicht diskutieren." Heim empfand es als besondere Provokation, dass vor dem Hintergrund der belastenden Geschichte von Radolfzell mit dem Standort der SS-Kaserne AfD-Vertreter nach Radolfzell kämen, "die diesen Teil unserer Geschichte verleugnen".

Lauter als die Vertreter der Gewerkschaften waren die Demonstranten aus den Reihen des Konstanzer Aktionsbündnisses gegen die AfD und der Antifaschistischen Aktion. Sie skandierten "Stoppt den Rechtsruck in der BRD" sorgten mit Trillerpfeifen für lautstarke Untermalung und buhten jeden Besucher beim Eintritt ins Milchwerk aus, die sich den AfD-Bürgerdialog anhören wollten. Zwischen dem Eingang und der Demonstration sorgten rund 30 Polizisten für einen Sicherheitskorridor.

Eine Grußadresse schickte Nese Erikli, die Landtagsabgeordnete der Grünen konnte nach eigenen Angaben wegen einer Plenarsitzung nicht kommen. Erikli dankte der GEW für ihren Protestaufruf und schrieb: "Nicht Menschlichkeit und Hilfe stehen für die AfD im Mittelpunkt, sondern Abschottung mit all ihren fatalen Folgen für die Menschen, die ihre Heimat als Flüchtlinge verlassen müssen."

Im Vorfeld kritisierte Hannes Ehlerding als Pressesprecher für die SPD Radolfzell den Auftritt der AfD-Landtagsfraktion im Milchwerk. Ehlerding nahm Bezug auf das von der AfD verteilte Flugblatt, in der die Fraktion ein von ihr sogenanntes "Drei-Phasen-Modell" vorstellt. Kernpunkt der AfD-Thesen ist, dass es in Deutschland viele Anreize für Flüchtlinge gebe und eine kosten- und zeitinsive Integration in die deutsche Gesellschaft für die falschen Perspektiven sorge. Ehlerding bezeichnet es als zynisch, moderne Hochglanzbegriffe wie Bürgerdialog oder Drei-Phasen-Modell zu verwenden, "um auf dem Rücken der Schwächsten fremdenfeindliche Parolen in Politik zu verwandeln".

Ehlerding weist für die SPD auch auf das "geschichtsträchtige Datum" des 9. November hin. Der 9. November gilt als der Scheitelpunkt der Novemberpogrome 1938, in denen das Nazi-Regime Gewaltmaßnahmen gegen Juden organisiert und gelenkt hatte. In der SPD-Erklärung heißt es dazu: "Den Tag vor dem geschichtsträchtigen 9. November, an dem vor 79 Jahren schlimmste Gewalttaten an einer Minderheit verübt wurden, zu nutzen, um erneut politische Stimmung gegen Minderheiten herzustellen, ist absolut inakzeptabel."

Bürgerdialog

Unter dem Stichwort "Bürgerdialog" tourt die AfD-Landtagsfraktion durch Baden-Württemberg. Nach Veranstaltungen in Sigmaringen, Denzlingen, Heilbronn, Pforzheim und Ellwangen machte die AfD im Milchwerk in Radolfzell halt. Unter dem Schlagwort "Fit4return – Remigration statt Migration" waren die Abgeordneten Daniel Rottmann, Hans Peter Stauch, Emil Sänze und Stefan Herre angekündigt.

Weiter heißt es in der Presseerklärung des SPD-Ortsvereins: "Schlimm ist obendrein, dass mit diesen neutral scheinenden und wohlklingenden Begriffen, ein Gedankengut salonfähig gemacht werden soll, welches in Deutschland über Jahrzehnte sehr erfolgreich bekämpft wurde."