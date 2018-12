von Marina Kupferschmid

Der Turn- und Sportverein Böhringen (TuS) ließ mit seiner großen weihnachtlichen Turnschau über zwei Tage hinweg das Jahr ausklingen. Die Veranstaltung mit gigantischem Aufwand an Choreographien, Kostümen, Kulissen und Lichttechnik in der voll besetzten großen Mehrzweckhalle ist für die rund 300 Kinder und Jugendlichen jedes Jahr ein Ereignis, dem sie schon Wochen vorher aufgeregt entgegenfiebern. In diesem Jahr war die sportliche Revue ein besonderer Hingucker, denn anlässlich des 775. Dorfjubiläums turnten und tanzten sich die Akteure bunt durch das TuS-Geschichtsbuch und setzten Markantes aus der Chronik informativ und kurzweilig in Szene.

Viele der 50 Übungsleiter sind "Eigengewächse" des Vereins und haben selbst erlebt, was sie mit den Kindern inszenierten. Etwa Trainer-Urgestein Dagobert Helmlinger, der mit seiner gemischten Trampolingruppe als "TuS-Lumpensammler" das Jahr 1965 aufleben ließ, als alle Generationen zweimal jährlich mit Traktor und Wagen durchs Dorf zogen, sämtliche Hinterhöfe nach Alteisen, Lumpen und Papier durchstöberten, um das Geld für ein nagelneues Trampolin zusammen zu bekommen, mit dem man endlich einmal große Sprünge machen konnte. In einem zweiten Auftritt, diesmal mit seinen sieben- bis zehnjährigen Turnjungs, grub er die alte Turnleiter aus, mit der 1983 die Männerriege als "Leiterakrobaten" in die Einweihungsfeier der neuen Mehrzweckhalle einzog und auch beim Besuch in der Partnerstadt Istres ihre waghalsigen Kunststücke in schwindelnder Höhe zeigte.

Muntere Cowboys und viele Sprünge am beliebten "Pferd", das vor zehn Jahren den "Stall" des TuS Böhringen eroberte. Bild: Marina Kupferschmid

Oberturnwartin Jasmin Schwock, die 1981 an Fasnacht als Kind im Schlafanzug am Fester stehend den Brand der alten Turnhalle und den Löscheinsatz der Feuerwehr miterlebte, machte ihren Vorschulbuben eine sichtliche Freude, mit flammendem Einsatz bei einer Schlauchgymnastik zeigen zu dürfen, wie fit man als Feuerwehrmann sein muss. Muntere Cowboys mit viel Bewegungs- und Tatendrang schickten Roswitha Rebholz, Alis Peters, Felix Bächle und Dennis Kirschmann in die Turnprärie. Die Erst- und Zweitklässler zeigten große und kleine Sprünge über Hindernisse und erste Kraftübungen auf dem imposanten Pauschenpferd, das vor zehn Jahren seinen ersten Auftritt hatte und seit Längerem wieder dem TuS-Stall angehört.

In die Turnerhütte "Stutz" in Frastanz (Österreich), die der Verein mit viel ehrenamtlicher Arbeit renoviert hat und wo die Gruppen seit 50 Jahren ihre Kameradschaft pflegen, versetzten Yannik Bächle und Sebastian Weber mit einem tollen Auftritt ihrer zehn- bis 13-jährigen Jungs das Publikum. An die großen Ligaerfolge der Leistungsturnerinnen vor sieben Jahren erinnerten Julia Anhorn, Leonie Wieland und Vanessa Erne. 16 Mädels im Alter von sechs bis 17 Jahren, die an die Erfolge von damals anknüpfen wollen, zeigten eine vielversprechende Kombination aus Schwebebalken, Trampolin und Bodenturnen unter dem Titel "Mogli meets Simba". Heute sind die kleinen Mädels die großen und die Großen von damals sind die Trainerinnen der Leistungsgruppe.

"Dancing Queens" werfen einen Blick in die Zukunft

Ein Augenschmaus waren die Darbietungen der zahlreichen Tanzgruppen für jedes Alter. Mit Spannung wurde der Auftritt der "Dancing Queens" unter Leitung von Jenny Brunner und Julia Rottler erwartet, die sich bei der Deutschen Meisterschaft in diesem Jahr den achten Platz sicherten. Mit viel Disziplin und Sondertraining haben sie es geschafft, ihren neuen Wettkampf-Tanz unter dem Motto "Michael Jackson" zu präsentieren und einen Ausblick auf das kommende Jahr im TuS-Geschichtsbuch zu geben.

Einmal mehr machte diese große Schau allein mit Vorführungen aus dem Kinder- und Jugendbereich – ohne Erwachsenenabteilungen und Kurse – deutlich, dass der Verein mehr und mehr an seine Grenzen stößt. Immer wieder ließ es der Vorsitzende Tobias Klumpp in der Moderation anklingen: "Es ist wichtig, dass wir unseren Erfolg ausbauen und festigen können. Um weiter ein breites und auch ausreichendes Angebot für Jung und Alt bieten zu können, brauchen wir mehr Räume, vor allem aber auch neue Trainer und Übungsleiter."