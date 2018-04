Radolfzell Trauer um Behindertenbeauftragten der Stadt Radolfzell Wolfgang Weinz

Der Behindertenbeauftragte der Stadt Radolfzell ist überraschend gestorben. Inklusion und Barrierefreiheit waren ihm besonders wichtig.

Die Lücke, die er hinterlässt, ist groß. Nach kurzer Krankheit ist der Behindertenbeauftragte der Stadt Radolfzell Wolfgang Weinz im Alter von 67 Jahren wenige Tage vor Ostern gestorben. Weinz war erst Ende 2017 zum Behindertenbeauftragten der Stadt ernannt worden. Doch er hatte viele Pläne und Ideen für seine Amtszeit. Klaus Wolf, Behindertenbeauftragter der Stadt Singen, hat eng mit Weinz zusammengearbeitet und war beeindruckt von den Visionen, die er für Radolfzell hatte. "Er hatte sich richtig in die Themen Barrierefreiheit und Inklusion reingekniet und wollte etwas bewegen", sagt Wolf. Dabei haben Klaus Wolf und Oswald Ammon, der Behindertenbeauftragte des Kreis Konstanz, vor allem Weinz berufliche Vergangenheit im Europäischen Parlament als lehrreich empfunden. Er habe gewusst, wie man etwas angehen müsse, weil er sich in Rechtssprechung und Verwaltung gut ausgekannt habe. "Er war ein sehr sehr kompetenter Mann", sagt Wolf.

Wolfgang Weinz ist in Worms geboren, Radolfzell hat er sich für den Ruhestand bewusst als Wohnort ausgesucht. Nach dem Studium in Geschichte, Politik und Germanistik auf Lehramt und einer Doktorarbeit zum Thema "Gewerkschaft und Arbeitsbeziehung" ging Weinz nicht aufs Gymnasium, sondern zur Gewerkschaft NGG nach Hamburg, danach zum Deutschen Umwelttag nach Frankfurt, danach wechselte er als Mitarbeiter ins Europäische Parlament, von dort zog es ihn nach Genf, wo er bei der Internationalen Arbeitsorganisation der Uno bis zu seiner Pensionierung vor drei Jahren gearbeitet hat. Im Ruhestand war er nebenher als Dozent bei der Volkshochschule tätig. Wolfgang Weinz war seit etwa 30 Jahren an Multiple Sklerose erkrankt. Nach zwei Krankheitsschüben im Jahr 2010 benötige er einen Stock zum Gehen. In Radolfzell war er Mitglied des Behinderten- und Rehabilitationssportvereins.

Als Betroffener wollte er sich in Radolfzell vor allem für barrierefreie Mobilität einsetzen. Der barrierefreie Umbau aller Haltestellen im Bereich des Personennahverkehrs. Mit dieser Aufgabe hatte er eben erst angefangen. Wie es nun damit weitergeht ist völlig offen. Seine Stellvertreterin Gunilla Fehr war vom plötzlichen Tod Wolfgang Weinz' überrascht. "Er war ein wunderbarer Mensch mit vielen guten Ideen", sagt sie. Selbst den Posten als Behindertenbeauftragte zu übernehmen könne sie sich nicht vorstellen. Die 1. Internationalen Bodensee-Tagung zur politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Inklusion von Menschen mit Behinderung, an deren Organisation Weinz beteiligt war, wird laut Klaus Wolf wie geplant stattfinden.

Wolfgang Weinz war mit einer Lungenentzündung in das Singener Krankenhaus eingeliefert worden. Wenige Tage später verstarb er dort. Weinz hinterlässt zwei bereits erwachsene Kinder.