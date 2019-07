von Gerald Jarausch und Matthias Güntert

Als die als erste Schwimmer des Bodensee Megathlon ins Wasser sprangen, um sich sportlich zu messen, konnte noch keiner der Verantwortlichen, Sportler und Zuschauer erahnen, mit welcher Katastrophe die Sportveranstaltung enden sollte: Ein 57-jähriger Teilnehmer wurde nach mehrstündiger Suche tot aus dem Wasser geborgen. Nach der Startdisziplin Schwimmen wurde ein Mann von seiner Frau bei der Rennleitung als vermisst gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt waren offiziell bereits alle Schwimmer an das Radolfzeller Seeufer zurückgekehrt. Der Vorsitzende der DLRG Radolfzell, Steffen Mengele, bestätigte auf Nachfrage, dass ein Schwimmer sich bei den Rettungskräften gemeldet hätte, um den untergegangenen Sportler zu melden.

Start der Schwimmdisziplin beim Bodensee Megathlon in Radolfzell. Rund eine Stunde später begann die Suche nach dem vermissten Schwimmer. | Bild: Jarausch, Gerald

Die Suche nach dem Vermissten wurde umgehend von der DLRG, der Wasserschutzpolizei und vorübergehend auch mit einem Hubschrauber der Luftrettung sowie Drohnen in Angriff genommen. Auch Taucher wurden in das Wasser gelassen. Laut Steffen Mengele wurden sie aus Bodman und Konstanz angefordert, um die Einsatzkräfte aus Radolfzell bei der Suche zu unterstützen. Erst durch den Einsatz von Echolot und Sonar konnte der Verunglückte um 12.45 Uhr unter Wasser lokalisiert werden. Er wurde durch Taucher der DLRG geborgen, teilte die Polizei in einer Presseinformation mit. Ein Notarzt an Bord eines der DRLG-Boote konnte nur noch der Tod festgestellen. Laut Polizei dauern die Ermittlungen zur genauen Todesursache durch die Wasserschutzpolizei Reichenau aktuell noch an. „Wir können dazu noch keine Angaben machen“, sagte auch Steffen Mengele. Die DLRG war mit mehreren Booten und 40 Mann im Einsatz.

Verunglückter ist ein Radolfzeller Familienvater

Bei dem Verunglückten handelt es sich nach SÜDKURIER-Recherchen um einen Radolfzeller Familienvater. Er war Mitglied in einer Narrenzunft. Der 57-Jährige ging als erster eines Radolfzeller Firmenteams an den Start. Der Geschäftsführer des Betriebes stand zusammen mit seinen Mitarbeitern konsterniert am Seeufer, während die Kräfte der Hilfsorganisationen fieberhaft nach dem Schwimmer suchten. „Das kann doch nicht wahr sein“, lautete seine erste Reaktion auf die Nachricht der Vermisstensuche.

Unterstützung aus der Luft: Bei der Suche nach dem vermissten Sportler setzten die Rettungskräfte neben einem Hubschrauber auch Drohnen ein. | Bild: Jarausch, Gerald

Doch die schlimmsten Befürchtungen der Familie und Kollegen sollte sich im Verlauf der Suchaktion leider bewahrheiten. Nachdem die Suchaktion bereits abgebrochen werden sollte, nahm das Echolot noch etwas unter der Wasseroberfläche wahr. Tauchen bargen den Leichnam des Gesuchten. Er wurde gegen 13.30 Uhr offiziell von der Polizei als verstorben gemeldet, nachdem die Familie ihn identifiziert hat.

Megathlon wird abgebrochen

Der Megathlon wurde nach Bekanntwerden der Tragödie unverzüglich abgebrochen. Organisator Rik Sauer zeigte sich im Gespräch mit dem SÜDKURIER ob der tragischen Nachricht schockiert. „In Abstimmung mit den Behörden und der Polizei sowie aus Rücksicht und Respekt vor den Angehörigen haben wir uns zu einem Abbruch der Veranstaltung entschieden. Wir sind unsagbar traurig, sind in Gedanken bei der Familie, den Freunden und Angehörigen des Verstorbenen sowie allen teilnehmenden Sportlern. Wir wünschen allen Betroffenen viel Kraft nach dieser schockierenden Nachricht“, heißt es in einer offiziellen Stellungnahme der Sauser Event GmbH.