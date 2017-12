Radolfzell Tierschutzverein will viele Aufgaben anpacken

Berthold Keller ist der neue Vorsitzende des Tierschutzvereins Radolfzell und Umgebung. Voller Elan gehen er und sein Team an den schrittweisen Umbau der Anlage, soweit es die knappen Finanzen zulassen.

Hineinzugehen fällt nicht schwer, herauszukommen aber sehr: Der Schritt über die Türschwelle des Tierheims Radolfzell bleibt für die meisten Besucher nicht ohne Folgen. Diese Blicke! Nur allzu schnell ist es um Tierfreunde geschehen, wenn die vierbeinigen Bewohner sie aus treuen Augen anschauen. Doch nicht nur die heimatlosen Tiere, die hier vorübergehend ein Zuhause und vor allem viel Fürsorge und Liebe finden, wachsen einem Nullkommanichts ans Herz. Auch die Mitarbeiter sorgen mit ihrer offenen und unkomplizierten Art sofort dafür, dass sich bei den Gästen ein gewisses „Kachelofengefühl“ einstellt und sie sich augenblicklich pudelwohl fühlen.

Sehr wichtig ist diese Atmosphäre des Willkommenseins Berthold Keller. Er wurde Anfang Dezember zum neuen Vorsitzenden des Tierschutzvereins Radolfzell und Umgebung gewählt, der das „Jutta Berndt-Eschner und Hans Eschner Tierheim“ betreibt. Der Katzenfan, der sich seit zehn Jahren dafür engagiert, startet voller Elan und Tatendrang in sein neues Amt. „Wir haben eine große Anzahl an Aufgaben zu bewältigen“, verdeutlicht er. Unter anderem müssten die Hundeboxen modernisiert und einige bauliche Veränderungen an den Gebäuden vorgenommen werden. Es soll noch mehr Raum für die Tiere geschaffen werden.

Das gehe nur Schritt für Schritt, betont Keller: „Wir gehen immer nur das konkret an, was im Rahmen einer verantwortungsbewussten Finanzplanung möglich ist.“ Gerade beim Thema Geld wirkt der Vorsitzende besorgt. „Der Verein befindet sich finanziell in einer äußerst schwierigen Situation. Wir sind dringend auf Spenden angewiesen und sind für jeden Euro dankbar – und natürlich auch für Sach- und Futterspenden“, appelliert er. Sehr am Herzen liegt Keller deshalb auch, das Tierheim in der Öffentlichkeit bekannter zu machen und auch Kinder und Jugendliche für den Tierschutz und die Arbeit des Heimes zu begeistern. „Wir sind derzeit leider noch zu wenig präsent“, erklärt Keller.

Das Tierheim hat zwar eine eigene Facebook-Seite, aber dennoch wissen viele nicht, dass es die Einrichtung in Radolfzell gibt – und in welch vielfältiger Weise sich die ehrenamtlichen Mitarbeiter und die Tierheimleitung engagieren. Überhaupt, die Mitarbeiter: Von ihnen ist Keller durchweg angetan, genau wie von seinen Mitstreitern im Vorstand. Julia Bierbach ist die zweite Vorsitzende, Andrea Mertens Kassiererin, Nicole Weber Schriftführerin und Stephanie Merz, Silvio Voigt und Jürgen Rogge fungieren als Beisitzer. „Das ist ein absolut motiviertes Team“, erzählt Keller freudestrahlend. „Wir ziehen alle am selben Strang, es ist einfach eine tolle Zusammenarbeit.“