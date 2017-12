Moos Tierpension hat an Weihnachten besonders viele Gäste

Bereitschaft zwischen den Jahren: Viele Menschen haben an den Feiertagen frei. Deshalb hat die Tierpension Pfotentraum in Moos gerade dann besonders viel zu tun.

An einem Feiertag zu arbeiten ist für viele Menschen eine albtraumhafte Vorstellung. Doch einigen Berufsgruppen bleibt gar nichts anderes übrig. So Claudia Gentile und ihrem Team. Gentile betreibt die Tierpension Pfotentraum am Rande von Moos. Wenn die meisten Menschen sich freier Tage erfreuen, geht es für die drei Mitarbeiter und zwei Aushilfen erst so richtig los.

„Während der Ferien und an Feiertagen haben wir besonders viel zu tun, denn viele gehen in den Urlaub und geben ihr Tier bei der Tierpension ab", erläutert Gentile. Um die Tiere muss man sich auch an den Feiertagen kümmern. „Mir persönlich macht das Arbeiten an Feiertagen nichts aus. Wenn man sich entschließt den Beruf des Tierpflegers zu ergreifen, weiß man, worauf man sich einlässt“, betont sie. Doch die Erwartungen ihrer Familie an die Feiertage sind groß. "Natürlich haben sie Verständnis, dass ich auch an Feiertagen arbeiten muss, aber sie erwarten trotzdem, dass alle zusammenkommen." Und weil an den Feiertagen sowieso schon viel zu tun ist, sorge das für zusätzlichen Stress.

Von zwölf Feiertagen müssen die Mitarbeiter der Tierpension an sieben arbeiten. Doch an Weihnachten ist es so geregelt, dass sie nur an einem der drei Feiertage arbeiten müssen und auch nicht den ganzen Tag bleiben. "Wir fangen ein bisschen früher an, können dann auch eher gehen und sind am Abend bei der Familie", sagt Gentile.

Freya Sprindt ist Tierpflegerin. Auch sie hat sich an die Arbeit an Wochenenden oder Feiertagen gewöhnt. „Diesen Beruf macht man aus Liebe zu den Tieren. Es ist ganz wichtig, dass der Spaß im Vordergrund steht und man das nicht als Arbeit ansieht“, erklärt sie. „Das Arbeiten an Feiertagen ist gar nicht so schlimm, denn man weiß, dass man abends zuhause bei der Familie sein kann, weil sich nachts der ehemalige Besitzer der Tierpension um die Tiere kümmert“, findet Sprindt. Früher sei Sprindt Tierarzthelferin gewesen, da sei das anders gewesen, denn sehr oft kämen auch an Heiligabend noch Notfälle in die Praxis, um die man sich kümmern müsse.

Familienfreundlich sei der Beruf jedoch nicht. "Wir fangen sehr früh an, da hat noch kein Kindergarten offen, außerdem haben wir in der Ferienzeit Hochbetrieb", gibt Gentile an.