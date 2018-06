von Gerald Jarausch

Radolfzell – Seit zwölf Jahren gehört der Bodensee Megathlon in Radolfzell mittlerweile zu einer festen sportlichen Größe innerhalb des Radolfzeller Veranstaltungskalenders. Am Sonntag, 22. Juli, ist es wieder soweit. Dann werden rund 1800 Sportler in den fünf Disziplinen Schwimmen, Rennradfahren, Inlinen, Mountainbiken und Laufen gegeneinander antreten.

Für viele Teilnehmer handelt es sich dabei um ein nicht alltägliches Erlebnis. Sie trainieren oftmals schon lange vor dem Megathlon, um eine entsprechende Leistung abrufen zu können. Vergangene Woche kamen am Start- und Zielpunkt im Herzenbad rund 40 aktive Sportler zusammen, um sich bei einem Testival auf den Originalstrecken vorzubereiten. Zusammen mit Coaches für die jeweiligen Disziplinen absolvierten sie die Strecken, um Erfahrungen auf den Routen zu sammeln.

Mit dabei war auch ein SÜDKURIER-Team, das sich schon lange individuell auf das Sportereignis vorbereitet. Dabei handelt es sich um die besten Teilnehmer aus den vergangenen vier Jahren, die für den SÜDKURIER an den Start gegangen waren. Mit diesen Könnern will sich das Medienhaus möglichst gut in Szene setzen. Der Termin wurde von den fünf Hobbysportlern gleichzeitig dazu genutzt, als Team noch näher zusammen zu rücken.

Der Megathlon wird in diesem Jahr praktisch auf unveränderten Strecken des Vorjahres absolviert, wie Kai Sauser vom Veranstalter Sauser Event erklärt. Um acht Uhr fällt am 22. Juli der Startschuss für die Schwimmer und bereits um 11.45 Uhr werden die schnellsten Sportler wieder am Start- und Zielpunkt im Herzenbad erwartet. Er rechnet mit Sportlern aus ganz Deutschland und den benachbarten Ländern. Grundsätzlich halten die Veranstalter aber am Prinzip einer Jedermann-Sportveranstaltung fest. Aus diesem Grund treten beim Bodensee Megathlon nicht nur sehr ambitionierte Hobbysportler oder Ex-Profis an, sondern vor allem viele, die einfach mal ein Sportereignis dieser Art selbst als Aktive erleben möchten. „Diese Mischung ist schon etwas besonderes“, sagt Sauser.

