Radolfzell Technische Betriebe kennen keine Brückentage

Bereitschaft zwischen den Jahren: Die Technischen Betriebe nutzen die Weihnachtsferien auch für die Baumpflege auf Schulhöfen.

Während die meisten Arbeitnehmer versuchen, rund um die Weihnachtsfeiertage und möglichst noch bis ins nächste Jahr Urlaub zu nehmen, gibt es Berufe, in denen der Einsatz auch an diesen Tagen unverzichtbar ist. Das gilt unter anderem für die Technischen Betriebe (TBR) der Stadt Radolfzell. Dort müssen die Mitarbeiter auch während der Feiertage im Einsatz sein. Das Team steht genau genommen an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr bereit.

So ist zum Beispiel die Stadtreinigung durchgängig an den Feiertagen mit zwei bis vier Personen besetzt, um die Stadt sauber zu halten. Zudem sind zwei Mitarbeiter im 24-Stunden-Bereitschaftsdienst. Insbesondere für Schneefall oder Glatteis sind die Technischen Betriebe in dieser Zeit ebenfalls gut gerüstet. Für den Winterdienst stehen durchgängig rund 20 Personen bereit. Dabei gilt ein 14-tägiger Wechsel der Bereitschaft. Bei einem starken Kälteeinbruch können diese Mitarbeiter Eisrettungsgeräte ausfahren und kontrollieren. "Hier kann ich mich auf meine Mitarbeiter verlassen. Bei Bedarf stellen sie sich ganz selbstverständlich in den Dienst der Stadt und ihr Privatleben hintenan", sagt Andreas Baumann, Leiter der Technischen Betriebe, in diesem Zusammenhang.

Am 2. Januar 2018 beginnt wieder der Regelbetrieb. Auch die Friedhofsverwaltung ist während des Jahreswechsels durchgängig besetzt. Die verhältnismäßig ruhige Ferien- und Urlaubszeit nutzen die Mitarbeiter der TBR aber auch noch für andere Arbeiten, die sonst nur schwer ohne Beeinträchtigungen zu erledigen sind. Dazu zählen zum Beispiel Baumfällungen auf Schulgeländen. Dort nutzen sie die Abwesenheit von Passanten, was zu einer höheren Sicherheit beiträgt.

Die Pläne für die Arbeit über die Feiertage und den Jahreswechsel werden lange im Vorfeld aufgestellt. Bei den Technischen Betrieben plant man rund ein Jahr im voraus. So können sich alle Beteiligten bestens darauf einstellen und gegebenenfalls ihren Dienst noch mit Kollegen tauschen.