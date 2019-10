von Georg Lange

Zu Gast sein in der eigenen Stadt und Radolfzell aus der Sicht eines Touristen erleben: Zum zweiten Mal organisiert die Tourismus- und Stadtmarketing GmbH (TSR) einen Tag der offenen Tür in fünf Hotelbetrieben der Stadt. Bei Führungen können Radolfzeller Bürger am Sonntag, 10. November einen Blick hinter die Kulissen werfen. Drei Gastronomien bieten einen Essenstisch mit einer Spezialkarte an. Und wie könnte man die Radolfzeller Hotels besser kennenlernen als bei einer Übernachtung? Am Vorabend bieten die beteiligten Hotels eine Unterkunft für den halben Preis an.

„Beim Aktionstag erleben Interessierte einen Mehrwert, der sonst an einem normalen Tag nicht erlebbar ist“, sagt Nina Hanstein, Leiterin der TSR. Es gibt Führungen durch das Radhotel „Am Gleis“ mit einer Fahrrad-Codier-Aktion des ADFC. Das ebenso in Markelfingen angesiedelte Naturfreundehaus zeigt das Haupt- und Bootshaus. Es soll ein gemütlicher Tag von Freunden für Freunden werden, so Torsten Zeising vom Naturfreundehaus. Kinder können mit Eltern basteln und am Lagerfeuer Marshmallows grillen.

Im K99 heißt es „Häppchenweise durch das Hotel“ mit kulinarischen Stationen. Das Hotel erweiterte und hat elf Zimmer mehr, fünf mit einer Terrasse. Der Frühstücksraum ermöglicht eine Sicht auf den Zeller See. Auch das „Hotel am Stadtgarten“ hat viel investiert und möchte seine Zimmer mit Führung und Fingerfood am Tag der offenen Tür präsentieren. 1958 erbaut ist das Hotel Iris am See das älteste auf der Mettnau mit individuell gestalteten Zimmern, die bei Sekt und kleinem Imbiss gezeigt werden.

Die Anmeldung für die Hausführungen sowie der Stadtführung am Sonntag, 10. November, laufen über die Tourist-Information Radolfzell. Die Reservierung für die Übernachtungen sowie der Essenstische nehmen die Hotels und Gastronomien entgegen. Das Stadtmuseum Radolfzell öffnet kostenfrei die Pforten. Das Aktionsprogramm im Internet auf www.radolfzell-tourismus.de