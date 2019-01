von sk

Mit einem Messer bewaffnet hat am Sonntagmittag ein vermummter Mann einen Kiosk in der Konstanzer Straße betreten. Wie die Polizei mitteilt, kam der Mann gegen 13 Uhr in den Kiosk und forderte von der Besitzerin die Herausgabe von Bargeld. Dieser gelang es jedoch, den Alarm auszulösen, worauf der Täter ohne Beute in Richtung Schillerstraße flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Der vermutlich jugendliche Täter ist sehr schlank, etwa 1,75 Meter groß und verdeckte sein Gesicht vermutlich mit einem Schal. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchter räuberischer Erpressung aufgenommen und bittet Zeugen, die den Täter beobachtet haben, sich unter (0 77 32) 95 06 60, zu melden.