Radolfzell Täter brechen Fahrzeuge auf Mettnau auf

Täter haben die Scheibe eines Wagens in der Hausherrenstraße eingeschlagen. Darin lag ein Geldbeutel.

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag ein Fahrzeug in der Hausherrenstraße aufgebrochen und eine Geldbörse mit einem dreistelligen Bargeldbetrag entwendet. Laut Bericht der Polizei war das Auto vor der Hausnummer 13 geparkt und die Täter haben die Seitenscheibe eingeschlagen. Aus einem in der Nähe abgestellten unverschlossenen anderen Fahrzeug sollen vermutlich die gleichen Täter eine weitere Geldbörse mit mehreren hundert Euro Bargeld gestohlen haben. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Radolfzell, Telefon (07732) 95066-0, zu melden. Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, Fahrzeuge aller Art grundsätzlich abzuschließen und darin keine Wertsachen – insbesondere nicht sichtbar- aufzubewahren, da dies potenzielle Straftäter häufig zu spontanen Straftaten verleitet.