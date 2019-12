Radolfzell – Es war ein erfolgreiches Jahr für die Tourismus- und Stadtmarketing GmbH (TSR). Auch wenn man mit den Übernachtungszahlen nicht an das rekordverdächtige Jahr 2018 anschließen konnte, wie Geschäftsführerin Nina Hanstein in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates erklärte. „Gerade im Bereich der Wohnmobilübernachtungen hat der Sommer 2018 einen starken Wert erbracht. Diesen werden wir dieses Jahr nicht toppen können“, sagte sie.

Dennoch zeigte sie sich auch mit den aktuellen Zahlen zufrieden: Die TSR prognostiziert unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung 440 025 Übernachtungen bis Ende des Jahres 2019. Im Vorjahr 2018 waren es 456 316. Erfreulich habe sich zudem die Camping-Situation in der Stadt entwickelt. Alleine bei den Übernachtungen auf dem Campingplatz auf der Mettnau haben sich die Zahlen von 2018 (1164) auf 2019 (rund 7000) auf einen Schlag fast versiebenfacht.

Umzug stellt die größte Investition dar

Wirtschaftlich steht die TSR indes auf soliden Beinen. Die Einnahmen und Ausgaben sollen sich laut Wirtschaftsplan 2020 mit rund 1,2 Millionen Euro die Waage halten. Das prognostizierte Ergebnis ergibt ein kleines Plus von 1500 Euro. Der Umzug in die Seestraße 30 stellt die größte Investition der TSR im kommenden Jahr dar. 160 000 Euro stehen dafür im Haushalt 2020. Laut Hanstein sollen die Planungen hierfür im Januar beginnen.

Berücksichtigt im Wirtschaftsplan der TSR für 2020 ist auch ein städtischer Zuschuss von 920 000 Euro. Einziger Wermutstropfen, wie Stadtrat Helmut Villinger (CDU) bemerkte: „Wir schauen positiv in die Zukunft. Allerdings pendelt sich die Höhe des Zuschusses immer wieder in dieser Höhe ein.“ Lob gab es von Stadträtin Susann Göhler-Krekosch (SPD), die angesichts der Vorstellung des TSR-Wirtschaftsplanes in der Vergangenheit schon andere Zeiten erlebt hatte. „Unsere TSR hat sich gut entwickelt“, betonte sie.

Um in Zukunft weitere Einnahmen zu generieren, habe man sich laut Hanstein dazu entschlossen, das Adventsprogramm in Zukunft weiter auszubauen.