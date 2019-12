von SK

Das Feuer brach am Freitag gegen 20 Uhr auf einem Anwesen in der Stürzkreutstraße aus, wie die Polizei mitteilt. Das Dach einer Garage, die an ein Einfamilienhaus angebaut ist, geriet demnach um diese Zeit in Vollbrand. Die Ursache dafür ist laut der Mitteilung noch unklar. Die Radolfzeller Feuerwehr konnte größtenteils verhindern, dass die Flammen auf das Wohngebäude übergreifen. Es wurden laut den Polizeiangaben nur Teile des Dachs am Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen. Trotzdem ist das Gebäude zunächst nicht mehr bewohnbar. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Höhe des Schadens beziffert die Polizei mit etwa 100 000 Euro. Die Kriminalpolizei Konstanz hat die Ermittlungen aufgenommen.