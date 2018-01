Radolfzell Streit zwischen dem Oberbürgermeister und der Bürgermeisterin in Radolfzell: Ein Riss geht durch das Rathaus

Im Rathaus Radolfzell wird mit harten Bandagen gekämpft. Das Verhältnis zwischen Oberbürgermeister Martin Staab und Bürgermeistern Monika Laule ist zerrüttet.

Das zeigt sich in einem Vorgang, der in seiner Art einmalig in der Region ist: OB Staab hat sich in einer Mail an seine Bürgermeisterin Monika Laule dazu hinreißen lassen, ihr mit einem "Tonmitschnitt" zu drohen, der ihre "Lügen" belegen soll. Das ist in mehrfacher Hinsicht fatal, politisch wie vielleicht auch strafrechtlich.

Schon nach der OB-Wahl im Oktober 2013 stellte sich die Frage: Wie kann das funktionieren? Monika Laule und Martin Staab waren als Kandidaten gegeneinander angetreten und müssen seither die Regierungsgeschäfte im Rathaus miteinander teilen. Weil Staab die Wahl gewonnen hat, Laule aber als 2011 gewählte Beigeordnete über den Wahlkampf hinaus Bürgermeisterin geblieben ist. Dauer der Amtszeit: bis Ende 2019. Nun ist klar, es funktioniert nicht. Die CDU-Fraktion hat den Fall – ohne Namen und Vorgang zu nennen – in einem offenen Brief als "Weckruf" publik und auf ein Klima der Angst im Rathaus aufmerksam gemacht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, weil die Aufzeichnung eines vertraulichen Gesprächs unter Strafe steht. Amtsträger müssen bei einem Verstoß mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren rechnen.

OB Staab räumt den Fehler im Schriftverkehr mit seiner Bürgermeisterin ein: "Es ist richtig, dass ich mich in einer sehr emotionalen Situation zu einer inhaltlichen Fehlaussage habe hinreißen lassen. Das bedauere ich sehr!" Doch er bestreitet, dass es tatsächlich zu einem Mitschnitt eines Gesprächs gekommen sei: "Es gibt keine Tonbandaufzeichnung eines Gespräches, dem ich beigewohnt habe." Das sind die einzigen Aussagen, die sich der OB entlocken lässt.

Warum er sich zu dieser Drohung in einer Mail an Monika Laule hat hinreißen lassen, darauf möchte er auch auf wiederholte Nachfragen keine Antwort geben. Wer die Mail von Staab an Laule liest, dem drängt sich die Schlussfolgerung auf: Es gibt kein Vertrauen, Staab wäre am liebsten, die Bürgermeisterin würde sich neue Aufgaben suchen. Diese Aussicht eröffnet Monika Laule nicht. Im Gegenteil, sie sei festen Willens ihre Amtszeit bis Ende 2019 auszufüllen und Stand heute, wolle sie sich der Wahl für eine erneute Amtsperiode stellen: "Der Gemeinderat hat großes Vertrauen in meine Arbeit."

Damit ist klar, freiwillig verlässt Monika Laule das Rathaus nicht und hinausgedrängt werden kann sie nach der Gesetzeslage ebenfalls nicht. Sie ist Wahlbeamte auf Zeit. Wie Oberbürgermeister Staab, dessen Amtsperiode 2021 endet. Nur das Verwaltungsgericht kann auf Antrag der Rechtsaufsichtsbehörde die Amtszeit von Bürgermeistern beenden – beim Auftreten erheblicher Missstände. Dafür dürften eine oder zwei geharnischte Mails nicht ausreichen. Käme es zu einer Anklage wegen eines unerlaubten Gesprächsmitschnitts und einer Verurteilung mit einem Strafmaß über einem Jahr, müsste das Regierungspräsidium den Fall prüfen.

"Die Hürden für eine Entlassung sind sehr hoch, es ist noch nie vorgekommen, dass ein Bürgermeister entlassen worden ist", sagt Matthias Henrich, Pressesprecher des Regierungspräsidiums Freiburg.

Das bleibt unwahrscheinlich, so lange keine Tonaufzeichnungen auftauchen. Der Konflikt muss politisch gelöst werden. Monika Laule bietet eine "professionelle Zusammenarbeit" an. OB Staab will sich mit dem Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung zusammensetzen und "die Sache abarbeiten".

OB und Bürgermeister

Auseinandersetzungen zwischen den von der Bevölkerung gewählten Oberbürgermeistern und den vom Gemeinderat gewählten Bürgermeistern gibt es in Großen Kreisstädten immer wieder. Eine Ursache ist die Machtfülle des OB, der jederzeit ein Thema aus den Geschäftskreisen der Dezernenten oder Beigeordneten (Bürgermeister) an sich ziehen kann. Dazu können parteipolitische Auseinandersetzungen kommen. Bei der Wahl von Beigeordneten wird oft nach den Mehrheitsverhältnissen im Gemeinderat den Fraktionen ein Vorschlagsrecht eingeräumt. Monika Laule hat das Parteibuch der CDU, Martin Staab hat sich nach seiner Wahl bei den Freien Wählern eingereiht.