von Georg Lange

Wie jedes Jahr lädt die betagte Lina von Hagen ihre bucklige Verwandtschaft zu sich ein – nur um jener zu sagen, dass sie zu sterben gedenkt. Und wie jedes Jahr, hoffen alle auf eine reiche Erbschaft und kommen brav an das Sterbebett.

Doch diesmal stirbt die alte Dame tatsächlich. Und für genau diesen Fall hat das Dienstmädchen genaue Instruktionen von Lina erhalten. Sie verständigt die Polizei und die Notarin. Lina starb an einem unnatürlichen Tod, ermittelt der Kommissar. Und die Notarin eröffnet das Testament mit einigen Überraschungen für die Mischpoke.

Humor, Spielfreude und exzellente Dialoge

Das traditionsreiche Laienschauspieltheater des Güttinger Turnvereins lud den SÜDKURIER zu den Proben der überaus lebendigen Kriminalkomödie „Erben ist nicht leicht“ aus der Feder von Walter G. Pfau ein.

Region Wir haben vom Schwarzwald bis zum Bodensee gesucht… keine Spur von dieser Seite Das könnte Sie auch interessieren

Mit viel humorvollem Lokalkolorit, einem spielfreudigen Ensemble und einer exzellenten Dialogregie von Christine Hellstern feiert die Kriminalkomödie am Samstag, dem 21. Dezember um 19 Uhr, in der Güttinger Buchenseehalle seine mörderische Premiere.

Die Enthüllung des Mörders ist eine Überraschung

Weg vom Boulevardtheater, bei denen Liebespaare in heiteren Wendungen wieder zueinander finden, hin zu einer anspruchsvollen Inszenierung einer humorvollen Kriminalkomödie stand auf dem diesjährigen Spielplan des Turnvereins aus Güttingen.

Das Stück glänzte in den Proben durch eine gelungene Regie. Bei ihnen ergab ein Wort das andere und einige Hindernisse erzeugten trotz eines Krimis humorvolle Spannung. Es dauert nicht lange, bis die Verwandtschaft in einem Streit um das Erbe verstrickt ist und das Publikum sich fragt, wer der Mörder ist. Und genau dafür hält das Schauspielensemble eine zusätzliche Überraschung für die Gäste parat.

Das Theaterstück wird drei mal aufgeführt

Die Eintrittskarten für neun Euro gibt es in den Vorverkaufsstellen der Sparkasse Güttingen, sowie in der Hauptstelle der Volksbank am Marktplatz in Radolfzell. Weitere Aufführungen stehen noch für Sonntag, den 22. Dezember, und Mittwoch, den 25. Dezember, im Terminkalender.