Die Konstanzer Straße wurde grundsaniert. Der Gehweg aufgerissen, neue Kabel und Leitungen sind verlegt worden. Und der Stein, der für den in der NS-Zeit politisch verfolgten Karl Teufel, ist seitdem spurlos verschwunden. Jetzt ist er neu verlegt worden.

Stein ist ersetzt worden

Die Radolfzeller Stolperstein-Initiative hat Anfang der Woche in einer kurzen Feierstunde den Stein an seinen angedachten Platz zurück gebracht. Der Stolperstein wurde 2015 verlegt. Karl Teufel (1890-1964) war KPD-Mitglied und wurde wegen seines aktiven Widerstands gegen den Nationalsozialismus bereits 1933 für neun Monate inhaftiert und 1944 im Rahmen der „Aktion Gitter“ in verschiedene Konzentrationslager verschleppt.

Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der Straßenbaufirma sind bei der Feier dabei

Laut Mitteilung von Alfred Heim von der Stolperstein-Initiative nahmen Mitglieder der Initiative, Jörg Schwarze vom Fachbereich Tiefbau der Stadt Radolfzell und Mitarbeiter der Straßenbaufirma an der kleinen Feier teil.

Denn dass der Stein während der Bauarbeiten nicht gesichert wurde, ist ein Versehen der Arbeiter gewesen, den alle sehr bedauern. Trotz Anweisungen ihn aufzubewahren, ist der Stein vermutlich mit dem anderen Bauschutt auf einer Deponie gelandet.

Der Enkel von Karl Teufel, Dieter Wieland, ist wegen des Versehens noch immer betroffen, wie er in einer E-Mail an die Redaktion schreibt. Die Stadtverwaltung ließ auf eigene Kosten einen neuen Stein anfertigen und ihn nach dem Ende der Sanierung neu verlegen.