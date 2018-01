Radolfzell Sternsinger unterwegs: Segen klebt jetzt an der Haustür

Sternsinger besuchen bis Sonntag die Haushalte in Radolfzell und auf der Höri. Statt Segen mit Kreidestift gibt es einen Aufkleber

Klopf, klopf, die Sternsinger stehen vor der Tür und bringen einen letzten Funken Weihnachtsstimmung mit: Es geht um die Geburt Jesu Christi, den Segen für das eigene Heim und Spenden, um Kinderarbeit in Indien zu bekämpfen. In Radolfzell sind dafür beispielsweise Milena Müller, Philip Höß und Nico Kuhn unterwegs, sie klingeln an den Haustüren in der Altstadt und singen "Stern über Bethlehem". Dass bei der Sternsingeraktion, die um den Dreikönigstag in ganz Deutschland veranstaltet wird, Gesang erklingt, ist aber nicht selbstverständlich, wie Stefan Hutterer als Pfarrer und Leiter der Kirchengemeinde auf der Höri berichtet. Das komme auf die Gruppe an.

Auf der Höri sind laut Hutterer bis Sonntag, 7. Januar, rund 50 Kinder und Jugendliche in verschiedenen Gruppen unterwegs. Ein Ständchen ist wahrscheinlich, doch sicher ist der Segen für die Haustür. Auch der hat aber seine Form gewandelt: "Die Haustüren werden heller und Kreide hält nicht überall", erklärt Hutterer die zunehmenden Aufkleber. Und wer beim Sternsingen nicht zuhause ist, kann sich den Aufkleber in der Kirche oder im Pfarramt abholen und ihn selbst anbringen.

Das Radolfzeller Team ist teilweise fest gebucht, wie Milena Müller erzählt: Menschen konnten ihren Besuchswunsch anmelden und sehen die Sternsinger somit sicher, bei anderen versuchten sie von Dienstag bis Donnerstag zwischen 14 und 18 Uhr ihr Glück. Das Team um Milena Müller war bereits im Vorjahr unterwegs und kennt das Prozedere: Geübt wird der Weihrauch geschwenkt, fix ist der Segen angebracht. Und weiter geht es.

Sternsinger werden laut Pfarrer Hutterer immer jünger: Heute würden besonders Kinder im Grundschulalter Spenden für das Kindermissionswerk sammeln – auch evangelisch getaufte Kinder. Dabei würden sie aber von Älteren begleitet. Auf der Höri habe Sternsingen teils eine große Tradition und es kämen viele Spenden zusammen, Hutterer schätzt den Gesamtbetrag auf rund 10 000 Euro.