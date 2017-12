Radolfzell Statt Tabletten gibt es herzliche Worte am Krankenbett

Ärzte, Stadträtin Gisela Kögel-Hensen und Fördervereins-Vertreter absolvieren an Heiligabend eine spezielle Visite bei Patienten im Radolfzeller Krankenhaus.

Ärzte und Pflegepersonal haben in den letzten Wochen alles getan, damit so viele Patienten wie möglich das Weihnachtsfest nicht im Radolfzeller Krankenhaus, sondern im Kreise der Familie verbringen konnten. Für 75 Patienten ging dieser Wunsch allerdings nicht in Erfüllung. Leitende Ärzte besuchten mit Stadträtin Gisela Kögel-Hensen (FGL) und Mitgliedern des Krankenhaus-Fördervereins an Heiligabend diese Patienten, um ihnen Nähe zu vermitteln und beste Genesung zu wünschen.

"Als ich vor Wochen gefragt wurde, ob ich OB Staab an diesem Tag vertreten könnte, habe ich mich wirklich gefreut", schilderte Kögel-Hensen. Ihr sei es ein wirkliches Anliegen, in einer Zeit, in der man gerne zuhause sein würde, den Patienten zu zeigen: sie sind jetzt nicht allein. "Es ist ein Stück Geborgenheit und Frieden. Die Menschen, die die Feiertage hier im Krankenhaus verbringen, sollen wissen, wir sind für sie da." Während des Rundganges sang auf den Fluren der ehemalige Krankenhauschor Sisingas aus Singen, immer wieder kamen Patienten auf die Flure, um die weihnachtlichen Gesänge besser hören zu können oder gar selber mitzusingen. Gisela Kögel-Hensen ließ sich nicht lange bitten und gesellte sich kurzerhand zu einer Patientin, um mit ihr zu singen. "Sehen Sie, was ich meine? Die Menschen sind dankbar für Schulternähe. Und ich denke, das ist auch förderlich für das Wohlbefinden der Patienten."

Während dessen lief mit einer auf die geringere Patientenzahl angepassten Besetzung ein ganz normaler Betrieb auf den Stationen. Sieben Ärzte standen während der Feiertage für den Notfall bereit. Über 50 Pflegekräfte versorgten die zum Teil bettlägerigen und schwerkranken Patienten. Insgesamt hatten über die Weihnachtsfeiertage rund 100 Personen Dienst oder Bereitschaft.

"Ja, die Betreuung hier im Krankenhaus ist vorbildlich", bestätigte Klaus Schnitzlein. Und dann gibt der 88-Jährige der Stadträtin seinen Wunsch mit auf den Weg: "Das Krankenhaus muss auf jeden Fall erhalten bleiben. Es ist wichtig für die Radolfzeller."