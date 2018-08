von Georg Lange

Zum zweiten Mal richtete der Kanu Club Radolfzell die offene Baden-Württembergische Meisterschaft im Stand Up Paddling (SUP) aus. Bei Windgeschwindigkeiten von rund 25 Stundenkilometern kämpften 40 Stehpaddler auf dem Zeller See um den Meistertitel. Der frische Wind war für die Sportler eine große Herausforderung.

Durch niedrigen Wasserstand sagte der Kanuclub die SUP-Polomeisterschaft wegen erhöhter Verletzungsgefahr ab und ersetzte die Ausscheidungskämpfe durch ein unterhaltsames Gauditurnier mit einem überdimensionalen Big-SUP für fünf Paddler.

Christoph Straub organisierte im Kanu Club Radolfzell zum zweiten Mal die Baden-Württembergische Meisterschaft im SUP. In dieser Saison meldeten sich mehr als 40 Sportler an. Der begeisterte Kajak-Wildwasser-Paddler fuhr beim Wettbewerb auf der acht Kilometer langen Long Distance (Langstrecke) mit.

Die bei den Rennen bestplatzierten Baden-Württemberger wurden damit auch Baden-Württemberg-Meister (v.li.): Phillip Mrozik (Long Distance U 45), Ilse Tangerding (Short Distance und Sprint), Tanja Ecker (Long Distance ), Martin Malchus (Short Distance), Christoph Straub (Long Distance Ü 45) und Alexander Sterzik (Sprint).

In einem zwei Kilometer langen Kurs vom Kanuclub nach Iznang, Moos und wieder zurück absolvierten die Teilnehmer je nach Streckenlänge mit einer, zwei oder vier Runden ihren Wettkampf.

Die Meisterschaft fand bei Windstärke vier statt und stand kurz vor dem Abbruch. Gegenwind stelle für einen Stand-Up-Paddler kein Problem dar, erläutert Straub: Er müsse ihm lediglich dagegenhalten. Mit Rückenwind kann der Paddler mit seinem Board sich auf die Welle setzen und auf dieser surfen. Dadurch bekommt der SUP-Paddler eine kraftsparende Geschwindigkeit.

Bei Seitenwinden hingegen steuert der Sportler gegen die Wellen – im schlimmsten Fall in einem Winkel von 90 Grad. Paddler befinden sich dabei permanent auf Wellenbergen und in Wellentälern, erklärt Straub.

Motorboot sammelt die Erschöpften ein

Lars Vitters war mit einem Motorboot auf dem See. Gemeinsamen mit Daniel Uhl beobachtete er die Wettkämpfer, die beim starken Westwind mit ihren Kräften zu kämpfen hatten. Die Retter respektieren den sportlichen Ehrgeiz der Wettkämpfer.

Peter Tritten (li.) aus dem schweizerischen Oberried gewinnt den Sprint . Alexander Sterzig wird dritter und damit schnellster Paddler aus Baden-Württemberg.

Erschienen ihnen Sportler kraftlos oder kämpften diese vergeblich gegen den immer wieder auffrischenden Wind, so fuhren sie neben die Paddlern und fragten diese, ob sie mitgenommen werden möchten. Eine Sportlerin nahm das Angebot an, ehe sie kraftlos abgetrieben wäre.

Lennart Jasper wohnt in Konstanz und nahm zum ersten Mal an einem SUP-Wettkampf teil. Der Student hat keine Möglichkeit ein Board in einer Garage unterzubringen und entschied sich für eine aufblasbare Variante, dem sogenannten Inflatable SUP, die er zusammenrollen und auf dem Rücken transportieren kann.

Tanja Ecker, Anna Kraus und Freyja Schilling (v.li.) kämpfen um die Plätze zwei bis vier beim Sprint der Stand Up Paddler.

Auch Joshua Tarrago würdigt beim SUP die kurze Vorbereitungszeit: Diese Sportart sei einfach zu lernen und man könne auf dem Wasser in die Ferne schauen, so der Konstanzer. Das SUP sei zudem eine Sportart, bei der man Balance halte und auf Geschwindigkeit fahren könne.

Nebeneinander von Entspannung und Körperspannung

Christine Karrer fährt sein vier Jahren auf dem SUP-Board und war Gast bei der Meisterschaft. Sie schätzt die Ruhe beim Gleiten auf dem Brett und genießt beim Paddeln die Landschaft. Würde man ins Wasser fallen, so komme man einfacher aufs Board als ins Kajak, schätzt die Radolfzellerin die Sportart: Obwohl man beim Stehpaddeln entspannen könne, so baue der Körper eine Spannung von Kopf bis zum Fuß auf, um die Balance zu halten.

Karrer machte eine auffällige Beobachtung: Viele ältere Frauen gingen plötzlich nicht mehr in die Gymnastik für den Beckenboden, weil beim SUP die komplette Muskulatur trainiert werde und ihre Probleme auf einmal weg seien.

Ein Gefühl von Freiheit

Christoph Fortner betreibt die Stand Up Paddling-Station in Hegne und bietet im Winter eine Besonderheit an: eine Kombination aus Stehpaddeln bis Bregenz und Schneeschuhlaufen auf dem Pfänder. Das Stand Up Paddling sei schnell zu erlernen, meint Fortner. Was es jedoch zum Trendsport mache, seien sowohl das Erleben von Freiheit als auch das erhabene Gefühl über das Wasser gleiten zu können, das durch das Stehen und die Körperbalance entstehe.

Die Rennsieger Short Distance (vier Kilometer): Herren: Peter Tritten (Oberried, Schweiz), Damen: Ilse Tangerding (KC Konstanz)

Herren: Peter Tritten (Oberried, Schweiz), Damen: Ilse Tangerding (KC Konstanz) Long Distance (acht Kilometer): Herren U45: Peter Tritten (Schweiz), Herren Ü45: Peter Weidert (SKG Hanau), Damen: Tanja Ecker (Wehr)

Herren U45: Peter Tritten (Schweiz), Herren Ü45: Peter Weidert (SKG Hanau), Damen: Tanja Ecker (Wehr) Sprint (200 Meter): Herren: Peter Tritten (Schweiz), Damen: Ilse Tangerding (KC Konstanz)

