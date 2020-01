von Michael Jahnke

Die Mobilität in Radolfzell wird sich ändern. Wohin die Reise aber geht, ist jetzt noch nicht absehbar. Man sollte aber bereit sein, sich ändernden Anforderungen und der Entwicklung von Techniken zu stellen, sagt Andreas Reinhardt, Geschäftsführer bei den Stadtwerken Radolfzell.

Elektromobilität ist ein Anfang

Als einen wichtigen Baustein für dieses sich ändernde Mobilitätskonzept nennt Reinhardt ein neues Angebot: das E-Carsharing in Radolfzell. Elektroautos, die man mieten kann, wenn man sie braucht.

„Ich kann nicht sagen, ob Elektromobilität der Stein der Weisen ist. Vielleicht werden in Zukunft andere Technologien zur Verfügung stehen und die Brennstofftechnik ist dann die bessere Lösung“, sagt Andreas Reinhardt. Aber nach jetzigem Stand der Technik sei die Elektromobilität zumindest ein Anfang.

Herstellung der Batterien umstritten

Beim Fahren entstehen keine CO2-Abgase. Aber die Herstellung der Batterien ist umstritten. Noch braucht man dafür sogenannte Seltenerdmetalle, die Produktion der Batterien verursacht Kohlenstoffdioxid und die Frage, was man mit den Akkus am Ende ihrer Lebenszeit anfangen kann, ist auch noch nicht gelöst.

Dennoch sieht Andreas Reinhardt die Elektromobilität als richtig an. Wenn man bedenke, dass sich die Umweltbelastung durch ein Carsharing-Angebot auf viele Nutzer verteile, werde die Öko-Bilanz besser. „Teilen ist das neue Besitzen“, zitiert er den Harvard-Professor Martin Weitzmann, der schon in den 1980er-Jahren sagte: Der Wohlstand für alle ließe sich erhöhen, wenn man mehr teilen würde.

Allein die Miete der Batterie für ein E-Auto kann pro Monat mit 100 Euro zu Buche schlagen. Könnten diese Kosten auf mehrere Nutzer verteilt werden, würde dies den eigenen Geldbeutel schonen.

Zunächst nur vier Fahrzeuge

Es ist zunächst ein Test, für den die Stadtwerke vier Fahrzeuge zur Verfügung stellen. Diese Fahrzeuge können am Messeplatz und an der Friedrich-Werber-Straße von den Mietern übernommen werden. Viel zentraler geht es nicht. „Wir haben uns diese Standorte für den Start der Elektromobilität ausgesucht, weil wir denken, dass wir durch diese beiden Standorte viele Menschen erreichen“, sagt Maren Scheck, bei den Stadtwerken verantwortlich für Investitionen und Energiebeschaffung.

Die möglichen Nutzer dieses Angebotes seien vielfältig. Von Gewerbetreibenden bis hin zu Touristen, die klimaschonend nach Radolfzell reisen und hier ein CO2-freundliches Auto wünschen, reicht die Pallette der möglichen Nutzer, die man ansprechen will. „Wenn dieses Angebot Interesse findet, wollen wir es weiter ausbauen“, erklärt Geschäftsführer Reinhardt. Seine Vision ist eine größere Flotte, die dann auch in den Ortsteilen zur Verfügung stehen soll.

Buchung per App oder Kundenkarte

Die Buchung der Autos ist unkompliziert: „Natürlich bieten wir die Möglichkeit, über eine Anwendung die Fahrzeuge per Smartphone zu mieten, uns ist aber auch bewusst, dass nicht jeder ein Smartphone besitzt“, erläutert Reinhardt. Deshalb könne man sich im Kundencenter am Untertorplatz registrieren und seinen Führerschein vorlegen, dann erhalte man eine Karte und könne direkt am Fahrzeug buchen.