Oberbürgermeister Martin Staab gab es in der jüngsten Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses unumwunden zu: „In Radolfzell sind wir in Sachen repräsentative Umfragen gebrannte Kinder.“ Damit spielte er auf die Bürgerbefragung 2015 zur Seetorquerung an. Dennoch plant die Stadtverwaltung im Herbst eine weitere Bürgerumfrage. Diese wird die Universität Konstanz im Rahmen eines Forschungsprojektes durchführen. „Es handelt sich dabei nicht um eine Umfrage wie beim Stadtentwicklungsplan. Wir wollen ähnlich wie die Stadt Konstanz Sozialdaten erheben und die Vorstellungen der Menschen erfahren“, so Staab weiter. Die Stadtverwaltung und der Gemeinderat erhalten so wichtige Informationen über die Lebenssituation der Bürger, ihre Einschätzungen zum Leben und zu der Angebotsstruktur in der Stadt, die auch in die Planung der Stadt einfließen können.

Bürger können online mitmachen

Laut Thomas Wöhler von der Empirischen Sozialforschung der Uni Konstanz sollen die Themen Einkaufen, Sicherheit, Wohnen, Mobilität, Kommunikation und Bürgerbeteiligung abgefragt werden. Mitmachen könne jeder Radolfzeller ab 16 Jahren. Per persönlichem Anschreiben, dem auch ein individueller Zugangscode beiliege, erfolge die Befragung online. „Jeder Bürger kann aber nur einmal teilnehmen“, versichert Wöhler. Er betonte, dass es Überlegungen gebe, in Radolfzell eine Vollbefragung aller Bürger zu starten.

Thomas Wöhler stellte die Bürgerumfrage im Ausschuss vor. Das Bild zeigt ihn im Rahmen einer Podiumsdiskussion zum Thema Grenzgänger Wissenschaft. Bild: Universität Konstanz | Bild: Universität Konstanz

Obwohl die Mehrheit des Gremiums der Bürgerumfrage positiv entgegensieht, gab es auch kritische Äußerungen. So bemängelte Siegfried Lehmann, Fraktionssprecher der Freien Grünen Liste, dass die Themen im Vergleich zu Konstanz zu schmal gefasst seien. „Die Gefahr ist dann, dass wir nur rausziehen, was uns gefällt“, sagte er. Christof Stadler (CDU) fehlte vor allem die kulturelle Richtung bei den Themen. Norbert Lumbe, Fraktionssprecher der SPD, sieht den Gemeinderat als mögliches Opfer der Auswertungen. Anhand eines Beispieles schlussfolgerte er, dass das Gremium Gefahr laufe, sich selbst abzuschaffen. Lumbes Rechnung: Beim weiteren Vorgehen im Streuhau ergebe sich durch die Bürgerumfrage, dass 47 Prozent der Bürger dafür sind, 20 Prozent dagegen, zehn Prozent interessieren sich nicht dafür und 23 Prozent enthalten sich. „Die Entscheidung wäre damit quasi gefallen“, so Lumbe. Er gehe davon aus, dass die Daten der Umfrage die Stadträte in ihren Entscheidungen eher verunsichern.

Kosten liegen bei 20 000 Euro

Sowohl OB Martin Staab als auch Thomas Wöhler konnten dies nicht nachvollziehen. „Mehr Informationsgrundlagen für Entscheidungen sind immer gut. Wie Sie damit umgehen, ist Ihre Sache“, entgegnete Wöhler. Staabergänzte: „Wir brauchen diesen Datenbestand, der uns sagt, wie sich die Stadt entwickelt.“ Die Stadtverwaltung rechnet mit Kosten von rund 20 000 Euro für die Bürgerumfrage.