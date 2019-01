von SK

Im Nachgang zu unserer Berichterstattung hat die Stadtverwaltung Radolfzell eine längere Stellungnahme zur Kritik aus den Reihen des Vereins gesandt, in der sie ausführlich ihre Beweggründe darlegt, warum sie für die Stallungen im Herzen andere Tierhalter als den Reitverein für Übergangslösungen sucht. Darin heißt es: „Die Stadtverwaltung hat über Jahre Gespräche mit den Verantwortlichen des Vereins der Bodenseereiter und mit dem Eigentümer geführt. Bereits Ende 2015, Anfang 2016 wurden die Verantwortlichen darüber informiert, dass der Verein auf dem Gelände nicht länger bleiben kann, nachdem die Planungen für eine touristische Entwicklung durch den Gemeinderat wieder aufgenommen wurden."

Weiter heißt es, der ökologische Nutzen dieser Flächen, auf denen die Reitanlage erbaut wurde, sei höher zu bewerten, als deren Erhalt. "Diese Ansicht teilen auch seit Jahren die Naturschutzverbände", so die Stadtverwaltung in ihrer Stellungnahme. Sie habe den Verein bei der Suche nach einer Lösung unterstützt und zwei Flächen angeboten. Mehrfach will sich die Stadtverwaltung nach dem Stand der Planungen erkundigt haben.

Stadt zahlte Entschädigung an Eigentümer des Reitstalls

Doch, so heißt es im Schreiben aus dem Rathaus: "Der Verein, beziehungsweise der Eigentümer des Reitstalls, hat sich schließlich gegen den Bau einer neuen Reitanlage entschieden." Nachdem die Erbpacht 2015 ausgelaufen sei, habe die Stadt eine entsprechende Summe an den Eigentümer des Reitstalls als übliche Entschädigung für das Gebäude bezahlen müssen.

"Die Pferdeboxen sowie der Bodenbelag in der Reithalle und auf dem Reitplatz sind Privateigentum." Der vorläufige Verbleib erfolge selbstverständlich mit Zustimmung des Eigentümers. "Eigentümer ist nicht der Verein Bodenseereiter", so die Erläuterung der Verwaltung. Für die Zeit des Übergangs verfolge die Stadt die Idee, das Gelände kostenlos für Tierhalter anzubieten: "Vor allem, um den Bestand der geschützten Rauchschwalbenkolonie zu erhalten, bis dafür Ersatz geschaffen werden konnte“, heißt es abschließend in der Stellungnahme.