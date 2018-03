Radolfzell Stadträtin kritisiert Gesundheitsverbund im Landkreis Konstanz

Martina Gleich (CDU) sieht Ungleichbehandlung der Krankenhausstandorte zum Nachteil von Radolfzell

CDU-Stadträtin Martina Gleich hat den Gesundheitsverbund im Landkreis Konstanz wegen der Schließung einer Pflegestation im Krankenhaus Radolfzell kritisiert: "In Radolfzell heißt es, erst haben wir die Geburtshilfe verloren, jetzt kommt der nächste Schritt." Mit der Schließung der Pflegestation mangels Pflegepersonal habe man wieder zum Nachteil des Krankenhauses in Radolfzell gehandelt. Gleich kritisierte: "In Radolfzell hat man genau so viele Betten geschlossen wie in Konstanz und Singen." Dabei seien diese beiden Häuser wesentlich größer. Auch habe der Gesundheitsverbund nach der Schließung der Geburtenstation versprochen, den Standort Radolfzell zu stärken. OB Martin Staab pflichtete Stadträtin Gleich bei, dass man die Vorgehensweise des Gesundheitsverbunds kritisch begleiten müsse. Staab wies darauf hin, dass Geschäftsführer Peter Fischer ihm vorgerechnet habe, dass durch die Geburtenstation im Krankenhaus Radolfzell jährlich ein Verlust von 280 000 Euro entstanden sei. "Dieses Minus entfällt jetzt, also muss das Ergebnis für das Krankenhaus Radolfzell jetzt besser sein", sagte Staab in der Sitzung des Gemeinderats. Er werde bei der Geschäftsführung des Gesundheitsverbunds "hartnäckig nachfragen, bis sie uns Zahlen auf den Tisch gelegt hat".